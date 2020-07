Verdens høyeste klatre­tårn åpnet ved E 18 I helga åpna verdens høyeste klatretårn på Kjerlingland i Lillesand. Med sine 47 meter over bakken slår det både klatretårnene i USA og i Nederland.

– Veldig gøy. Veldig stort. Og ikke minst; veldig spennende! Det sier Jorild Bjerkeng Scherjon etter å ha klatret opp det i 47 meter høye klatretårnet i Lillesand.

«Over», som skal være verdens høyeste klatretårn, åpnet for besøkende i helga.

Fædrelandsvennens journalist ble med alle de 224 trappetrinnene opp til toppen av tårnet. Om ikke det blåste mye nede, fikk man i hvert fall en vaiende følelse på toppen av tårnet.

Andre valgte derimot en litt tøffere rute til toppen; via klatreveggen.

Jorild Bjerkeng Schejon og klatrevennen Henrik Enfält var blant de første som fikk lov å klatre opp til toppen. De har begge klatret en del før - Jorild siden desember og Henrik siden 2011.

– Vi er heldige som nå har fått verdens høyeste klatretårn i lille Lillesand, forteller Scherjon.

Selv om hun bare har klatret siden desember, har hun brukt tiden godt på å forberede seg.

– Jeg har klatret veldig mye siden jul, så jeg skulle klare å klatre opp hit. Jeg sa at jeg skulle være først i tårnet her, men det får gå å være blant de første i hvert fall, smiler Scherjon, som har tatt turen fra Grimstad.

Enfält kommer fra Sverige, men er på jobbferie på Sørlandet denne sommeren. Han har ikke vært borti lignende klatresteder.

– Jeg har klatret mange steder, men aldri opplevd noe som dette, sier han.

For halvannet år siden fikk Trond Are Gjone den sprøe ideen om å bygge verdens høyeste klatretårn. Han kontaktet så Asbjørn Olsen, forretningsmannen som eier bensinstasjonen på Kjerlingland.

Utover dette eier han også en annen bensinstasjon, en kafé, fiskeutsalg og ikke minst familiebedriften Grandal Trevare.

– Det tok cirka fem minutter å overbevise Asbjørn om å få til dette, sier Trond Are Gjone.

Da begynte ballen å rulle, og etter et halvt år med prosjektering fikk de ordnet avtaler med både Aanesland Fabrikker, Trollvegg arkitekter, Tratec - et stålselskap på Birkeland, entrepenør VEF og TT anlegg.

– Det var litt fram og tilbake i starten, fordi tårnet egentlig skulle bygges i stål, sier Gjone og fortsetter:

– Men så begynte vi å se på muligheter, og da vi skjønte at det kunne bygges i tre, gikk vi ikke tilbake.

Litt vanskeligere var det å overbevise Tore Næss i Arendal og Grimstad klatreklubb. Han var litt skeptisk første gang han ble presentert for ideen.

– Vi får flere henvendelser om syke ideer, og denne må ha vært en av de sprøeste. Mange av ideene avviser vi blankt, men da vi så hvor seriøst dette var, måtte vi være med, sier Næss.

– Det er helt konge - rett og slett galskap satt i system! svarer Næss når vi spør ham om hva han synes om tårnet.

– Dette er et unikt opplevelsestårn for alle, erfarne som uerfarne, sier han.

Næss tror klatretårnet vil bidra til at enda flere får øynene opp for klatring som sport.

– Det ble bra, da, sier eier Asbjørn Olsen litt beskjedent og fortsetter:

– Det har vært et veldig spennende byggeprosjekt. Det mest spennende har vært det som er under bakken. Der er det 18 meter med strekkstag som gjør at tårnet står stødig, sier Olsen.

Foreløpig er det kun erfarne klatrere som får klatre opp veggen, men primus motor Trond Are Gjone forsikrer om at det etter hvert vil være mulig for uerfarne og klatre med guide.

