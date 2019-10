Redaktøren i Aust-Agder Blad går av etter kritikk

Det er Aust Agder Blad som selv melder om redaktørens avgang.

Glad har den siste tiden fått kritikk fra lesere, blant annet for å ha klippet og limt uten riktige henvisninger i lederartiklene hun har skrevet. Hun har også blitt kritisert for sine redaksjonelle vurderinger.

Hun startet i jobben som ansvarlig redaktør 1. juni i år.

Avisen skriver selv at «de intense ytringene på nett og støyen som har oppstått rundt dette, trekkes fram som årsaken til at hun nå fratrer sin stilling».

– Jeg har arbeidet svært hardt i en krevende periode. Det har imidlertid oppstått en situasjon som nå har eskalert. Det har, i mine øyne, vokst fram en intensitet i ytringene på nett som ikke står i stil med det faktiske grunnlaget, skriver Glad.

Redaktøren skriver videre at hun anerkjenner at dette er en belastning for alle i avisen.

– Jeg ønsker ikke at «støyen» som har oppstått rundt min person skal prege deres daglige arbeid, jeg vil heller ikke at det skal gå ut over en avis jeg har blitt svært glad i. Ved å fratre stillingen, håper jeg de ansatte nå kan få ro til å gjøre jobben sin. Alt godt ønskes til den som tar over, sier hun.

Det var opprinnelig også planlagt et allmøte tirsdag kveld med avisens lesere for å snakke om kritikken som har kommet den siste tiden. Allmøtet er nå avlyst, opplyser avisen.