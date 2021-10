Politiet aksjonerte: Pågrep mann med skuddsikker vest i sentrum

KRISTIANSAND: Mellom klokka 05.00 og 05.30 fredag observerte en person en mann som var iført en skuddsikker vest.

Mannen ble sett ved Markens gate. Ifølge observasjonen hadde mannen en våpenlignende gjenstand i hånden.

Politiet ble først varslet om observasjonen rundt klokka 08.30.

Det var NRK Sørlandet som først skrev om hendelsen.

Væpnet aksjon

Politiet skal ha hatt nok informasjon til å vite at det dreide seg om en kjenning av dem, ifølge Kjell Upsahl, operasjonsleder ved Agder politidistrikt. Samtidig skal mannen ha vært involvert i lignende hendelser tidligere.

Som følge av mange politioppdrag, ble det ikke iverksatt et hasteoppdrag. Først da det var tilgjengelig kapasitet, rundt klokka 10.30, kjørte to patruljebiler med bevæpnede mannskaper til en aktuell leilighet.

– Vi tok oss inn i leiligheten, uten å gjøre skade på den, men leiligheten var tom, forteller operasjonslederen til Fædrelandsvennen.

Det ble gjort et mindre beslag av narkotika i leiligheten. Etter hvert fikk politiet opplysninger om at mannen de lette var observert igjen, og ved 13.30-tida rykket de ut igjen til leiligheten med de samme bevæpnede mannskapene.

Hadde skuddsikker vest

Da ble to personer, to menn, pågrepet.

– Den ene personen hadde på seg en skuddsikker vest. Jeg kan ikke gi flere opplysninger om dette på grunn av etterforskingen, sier Upsahl.

– Hva med den andre personen?

– Det ble funnet ting på ham som jeg ikke kan kommentere. Også han ble innbrakt.

– Hvorfor er du så hemmelighetsfull om funnene?

– Det har med etterforskingen å gjøre. Vi må undersøke om tingene som ble funnet, er av en sådan art at vi må opprette sak på dette eller ikke. Om dette er legitimt eller ikke, forklarer operasjonslederen.

– Hvordan ser dere på denne saken?

– Dette er noe vi ikke like å ha i sentrum på dagtid, sier Upsahl og sikter til mannen som ble observert i Markens med skuddsikker vest.

Han bekrefter at de to mennene er kjenninger av politiet. Det er ikke klarlagt om mannen som ble observert fredag morgen, hadde et våpen i hånden i Markens.