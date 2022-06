Saken oppdateres.

Det var klokken 01.14 at politiet fikk en rekke meldinger om at det var løsnet flere skudd ved utestedet London pub i sentrum.

Klokken 01.47 bekrefter politiet av to personer er drept.

Minst 14 personer er ivaretatt av helsevesenet og sendt til ulike helseinstitusjoner, ifølge politiet.

Åtte er sendt til sykehus, av disse er tre definert som hardt skadet.

Ytterligere minst 12 er lettere skadet uten at de har hatt behov for ytterligere oppfølgning av helsevesenet, opplyser Tore Barstad, som er politiets innsatsleder på stedet.

Tore Barstad er Oslo-politiets innsatsleder på stedet. Foto: Hans O. Torgersen

Politiet opplyser at situasjonen er uoversiktelig, og at hendelsen ble definert som en såkalt PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold).

Politiet fikk melding om skytingen klokken 01.14.

Det er natt til lørdag varmt vær og svært mange mennesker ute i Oslos gater. Aftenpostens reporter på stedet forteller om mange sterkt pregede mennesker i området.

NRK-journalist så mann ta våpen opp fra bag

NRKs reporter Olav Rønneberg så hendelsen.

– Jeg så en mann komme til stedet med en bag, han plukket opp et våpen og begynte å skyte, sier Rønneberg til NRK.

En mann ble pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen, klokken 01.19. Han er tatt hånd om og kjørt til arresten.

Politiet ønsker ikke å gå ut med informasjon om mannens alder eller identitet. Det gjennomføres nå undersøkelser på flere adresser i byen, ifølge innsatsleder.

Har samlet rundt 40 vitner

Politiet opplyser like etter klokken 03 at alt tyder på at det kun var én gjerningsperson.

Rundt 40 vitner skal være samlet på et hotell i nærheten, og innsatsleder Tore Barstad opplyser like etter klokken 03.00 at de er i gang med et omfattende arbeid for å samle inn vitneopplysninger og gjøre tekniske undersøkelser.

Politiet vil også lete etter overvåkingskameraer og bildemateriale fra området, sier Barstad.

Politi og øvrige nødetater i arbeid ved åstedet natt til lørdag. Foto: Hans O. Torgersen

Tre åsteder

Barstad opplyser at det skal være snakk om tre åsteder: Utenfor London Pub, baren Herr Nilsen og et lite gatekjøkken.

Utestedet London pub er et kjent utested for homofile. Lørdag arrangeres Pride-paraden for førtiende gang i Oslo.

– Politiet har vært forberedt på denne uka i ganske lang tid. Vi er godt kjent med at dette er et sted for homofile, sier Barstad.

Flere har samlet seg nær åstedene med regnbueflagg for å vise sin støtte. Oslo-politiet opplyser at de har satt stab for å vurdere hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt vil få for lørdagens planlagte parade.

Innsatsleder opplyser videre at alt tyder på at det er snakk om én gjerningsmann.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilken type våpen som er brukt, men per nå ser det ut til at det kun er brukt skytevåpen. Politiet sier at de har funnet to skytevåpen.

Aftenpostens reporter på stedet har snakket med et vitne, som ikke så, men hørte hendelsen. Ifølge vedkommende skal det ikke være tvil om at det er snakk om automatvåpen.

Hendelsen er foreløpig ikke definert som en terrorhendelse, ifølge politiet. Det må de komme tilbake til, opplyser innsatsleder.

OUS i rød beredskap

Oslo universitetssykehus er satt i rød beredskap som følge av hendelsen.

OUS har fått inn seks skadede, opplyser pressevakt Hedda Holth til Aftenposten like før klokken 02.

Hun kan ikke si noe om hvor hardt skadet de seks personene er.

Rød beredskap er sykehusets høyeste beredskap, og innebærer mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Rød beredskap brukes ved massetilstrømning av pasienter - som et utgangspunkt mer enn 12 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket.