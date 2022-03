– Du må ha virkelig tro på deg selv for å komme dit du vil

KRISTIANSAND: - Å finne en tilhørighet på Sørlandet var ikke lett. Det var mye «slik har vi alltid gjort det»-mantra fra eldre menn. Noen mente det å være kvinne og salgssjef heller ikke passet seg.

Det sier svenske Anna Trillo (44). Hun er salg- og markedssjef i Once, et programvaresystem i Kristiansand.

Da hun flyttet fra det travle storbylivet i Oslo til Fevik for kjærligheten sto Trillo plutselig uten et nettverk.

Hun søkte lenge etter andre karrierebevisste kvinner som hun kunne snakke med om arbeidsliv, gode råd og utveksle kunnskap.

Derfor meldte hun seg i fjor inn i et leder- og mentorutviklingsprogram, som ga henne selveste kommunedirektør Camilla Dunsæd (55) som mentor.

Lagde nettverk med 186 medlemmer

Svenske Anna Trillo (44) har opparbeidet seg en karriere på Sørlandet som tilflytter. Foto: Damares Stenbakk

Anna Trillo (44), sjef for salg- og marked i bedriften Once Fra Stockholm i Sverige, bor i dag i Fevik.

Sjef for salg- og marked i programvaresystemet Once i Kristiansand.

Vært i bransjen siden 1998.

Jobbet med IT, salg og produktutvikling for store selskaper i både Stockholm, Oslo og i Agder.

Fått tildelt flere interne priser for beste selger gjennom årene.

Startet nettverksforumet Kurion i fjor for folk i salg- og markedsbransjen i Agder.

Med i leder- og mentorutviklingsprogrammet til «Women in Business», som er i regi av Næringsforeningen Kristiansand.

Har kommunedirektør Camilla Dunsæd som mentor.

– I min bransje med få kvinner har jeg naturlig vært en del gutta. Jeg er vant til konkurranse og få skitt på hendene, men det å prate karriere med andre dyktige kvinner i Næringsforeningen har vært livsavgjørende for meg, sier Anna om å skaffe seg nettverk som tilflytter.

Hun anbefaler flere kvinner oppsøke nettverk innenfor sitt studie, karriere eller interesse.

Eller gjøre som Anna Trillo, starte sitt eget nettverk:

Etter å ha kjent seg aleine i yrket sitt, startet hun og tre bransjekolleger opp nettverksforumet Kurion. I dag har de 186 medlemmer.

– Vi startet dette fordi det ikke er lett å komme inn i de etablerte nettverkene på Sørlandet, mener hun.

Mentor som Pippi Langstrømpe

I ett år har kommunedirektør Camilla Dunsæd gitt motiverende karriereråd som mentor til Anna Trillo. Foto: Damares Stenbakk

Trillo anbefaler å skaffe seg en egen mentor som veileder deg til karrieremålet ditt. Enten via et nettverk eller ta direkte kontakt med noen du ser opp til.

– Mitt ønske var en med et Pippi Langstrømpe-perspektiv, det er jo Camilla. Selvtillit, kompetentent og god lytter. Hun ser mennesker og har et enormt engasjement som smitter, smiler Anna Trillo.

– Jeg hadde selv en mentor og fikk så stor nytte og glede at jeg vil gi tilbake det jeg har lært, legger Camilla Dunsæd til.

Selv forteller Anna Trillo om karriereråd hun har fått fra selveste kommunedirektøren i Kristiansand. Hun håper flere tar til seg følgende:

– Du må ha virkelig tro på deg selv for å komme dit du vil. Du må heie på det selv, men det er like viktig å heie på andre engasjerte. Ta til deg innspill fra noen med ulik bakgrunn enn deg selv, du får mye igjen for det, sier Trillo.

Anna Trillo beskriver mentoren sin som en ekte Pippi Langstrømpe. Selv er Dunsæd glad for å kunne bidra med sin kunnskap som kommunedirektør. Foto: Damares Stenbakk

Camilla Dunsæd (55), kommunedirektør i Kristiansand kommune Født i Sverige, oppvokst i Kvinesdal.

Prosjektleder for sammenslåingen av Kristiansand, Søgne, Songdalen.

Utdannet sivilingeniør i bioteknologi ved NTNU. Doktorgrad i biokjemi fra UiO. Har jobbet på Radiumhospitalet som forsker.

Plan- og utviklingssjef, deretter kommunalsjef og til slutt som rådmann i Kvinesdal kommune.

Styreleder Sørlandet sykehus.

Kåret til «Årets kvinnelige leder» på Sørlandet i 2014.

Slik kaprer du jobben

Anna Trillo har jobbet i salgsbransjen i 24 år for store selskaper i flere storbyer. Hun har også vunnet flere interne priser som beste selger.

Dette er hennes beste tips til hvordan du kan kapre drømmejobben:

Du må gå for det du brenner for, og ha tro på din egen verdi. Da yter du best.

Selv er jeg ikke redd for å fortelle at jeg finnes. Stikk fram nesa, du må vise at du er nysgjerrig og vil være en del av teamet!

For min del ville jeg ha en jobb som er kul der jeg bidrar med det jeg er god på. Fortell hva du vil bidra med.

Anna Trillo og Camilla Dunsæd er opptatt av at flere kvinner skal ta plass i arbeidslivet i Agder. Foto: Damares Stenbakk

Ifølge Camilla Dunsæd har hun noen råd hun pleier å gi kvinner, for å lykkes i jobben:

– Si ja når anledninger byr seg! Ikke tenk for mye på tid eller kompetanse. Kast deg ut i det en gang for mye enn for lite, sier kommunedirektøren.

Statistikk viser at bare én av tre ledere i Agder er kvinner. Her har Trillo og Dunsæd en oppfordring til hvordan bli en god leder:

– Det er viktig å ha vilje til å fremme mangfold og likestilling. Noen ledere er stabile, men for å være en god leder bør man også ha et driv slik som Camilla. Lytte til folk og ta til deg nye perspektiver, sier Trillo.

– Og ikke tro at du har alle svarene selv, tilføyer Dunsæd.

Patricia Hartmann er prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Agder. Hun opplever at arbeidsgivere har en sterk vilje til å jobbe for mer mangfold i arbeidslivet:

– Mangfoldsrekruttering krever bevisstgjøring av alle som har rekrutteringsansvar, gode prosesser, tilrettelegging og holdningsendring. Det må komme fra ledelse om hva som forventes og som ikke tillates. Noe som krever kompetanseheving og besluttsomhet. La oss håpe at Agder vil gå mot strømmen framover, sier Hartmann.