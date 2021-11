Etter en thrilleravslutning på bronsefinalen i Odd Fotballs eliteturnering for gutter 2007, kunne denne gjengen heve pokalen for en gjev tredjeplass i konkurranse mot flere av Norges beste gutter 14-lag.

SKIEN: Odds Eliteturnering har med lag fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Mandal, Kristiansand og hele Østlandet, så det sto ikke på motstanden.

Etter en flott 2. plass i Stjernecup på Hamar tidligere i høst var det knyttet stor spenning til om guttene kunne følge opp det flotte spillet, og konkurrere mot akademilag og andre inviterte topplag i Odds Eliteturnering. For de blå og hvite sebrastripene ble det en pangstart på turneringen med 2-0-seier over Holmen, hvor Donn fortsatte storspillet og overkjørte sin motstander Snøgg fra Notodden i andre kamp med seier 6-2. I lørdagens siste kamp ble det et kjedelig 3-1-tap mot Skeid. Da Skeid tapte tidligere på dagen, ble det på tross av tap, gruppeseier til Donn.

I søndagens semifinale på Skagerak Arena ventet Nordstrand, laget som Donn slo 3-1 i semifinalen i Stjernecup på Hamar tidligere i høst. Et revansjelystent Oslo-lag slo kraftig tilbake og vant fult fortjent 5–0. Guttene fra sør var ikke mentalt til stede, og fikk det tøft. Derfor var trener Sjur Eftevaag meget spent om guttene klart å børste av seg skuffelsen fra semifinalen, og få skrudd hodet på i kampmodus til bronsefinalen.

Bronsefinalen gikk mot et velspillende Heming, hvor Donn feide all tvil til side og skjøt fart ut startblokkene. Heming ble tatt på sengen, og det sto fullt fortjent 2-0 til pause. Heming reduserte ti minutter ut i 2. omgang, men sørlendingene fikk ridd av stormen, og Donn-guttene kunne «gå bananas» da dommerens endelige fløytesignal lød på stadion. Med i bagen mot sør ble det pokal, heder og ære.

Det gror godt i ungdomsfotballen på Sørlandet, der flere lag viser at vi kan konkurrere på høyeste nasjonale nivå. Mandalskameratene var også med i turneringen, og spilte flere gode kamper. MK var litt uheldig med resultater i puljen, og endte som nr. 11 i turneringen. Vikinga akademilag vant turneringen på straffesparkkonkurranse mot Donns overmenn i semifinalen.