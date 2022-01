Fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge, vil avlyse alle eksamener for VGS-elever i Agder denne våren.

AGDER: Det melder Agderposten.

– Undervisningen har vært forskjellig ved de ulike skolene, og det er også en stor fare for at mange elever ikke kan møte på eksamen fordi de er i isolasjon. Det kan være problematisk når de skal søke seg inn på høyere utdanning, sa fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge til fylkesutvalget og administrasjonsutvalget tirsdag.

Anbefaler avlysning

Agder fylkeskommune har sett på fordeler og ulemper ved gjennomføring av vårens eksamener. Anbefalingen er at disse avlyses.

Ifølge Hauge skal Utdanningsdirektoratet vurdere om det er mulig gjennomføre eksamen. Denne skal være klar innen utgangen av januar, melder Agderposten.

Fra rødt til grønt nivå

Smittesituasjonen har ført til økt fravær blant elever og ansatte. Hauge sier det har vært utfordrende å tilby elevene full undervisning.

De videregående skolene gikk fra rødt til grønt nivå tidligere i januar. Med de nye smittevernreglene som kommer onsdag, forventer utdanningsdirektøren en ny hverdag i den videregående skolen.