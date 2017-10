To barn utsatt for umotivert vold i sentrum

KRISTIANSAND: – Begge barna er preget av det som har skjedd, og har hatt en særdeles lite hyggelig opplevelse, sier Eyvind Formo, operasjonsleder i Agder-politiet.

Lørdag kveld klokken 17.37 ble politiet varslet om at et 12 år gammelt barn var blitt slått krysset mellom Markens og Rådhusgata. Fem minutter senere ble en kvinne pågrepet for det politiet anser som umotivert vold.

12-åringen var med foresatte da volden skjedde, og blir ivaretatt av dem.

Politiet ønsker å få kontakt med en mann som i samme tidsrom skal ha blitt forsøkt slått av samme kvinne på Nedre Torv.

– Vi ser alvorlig på slik uprovosert vold i det offentlige rom, og kan ikke ha slik oppførsel i gatene, sier Formo.

9-åring og moren ble sparket

Klokken 19.14 fikk politiet igjen en liknende melding. Denne gangen var et ni år gammelt barn og moren blitt sparket i området ved Markens og Tollbodgata, Også denne voldsepisoden fremstår som helt uprovosert. En beruset mann ble pågrepet tre minutter senere og er anmeldt for forholdet.

– Jeg kan ikke huske å ha hatt to slike hendelser på samme tid tidligere. Det er ingen sammenheng med de to episodene, sier Formo.

Også niåringen blir ivaretatt av sine foresatte. Begge barna og moren til niåringen er fysisk uskadet etter voldsepisodene.

Både den pågrepne mannen og den pågrepne kvinnen er kjenninger av politiet.

Politiet har vært i kontakt med flere vitner, og ønsker at andre som kan ha sett voldshendelsene melder seg på telefon 02800.