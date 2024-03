Det opplyser Agder kollektivtrafikk på sin hjemmeside.

Østerveien i Kristiansand blir stengt for busstrafikk fra klokka 12.30 fredag. Veien åpnes igjen senest klokka 13.30, opplyser AKT.

Veien stenges i forbindele med begravelsen av Finn Matre Langeland (7), som døde etter en påkjørsel i Torridalsveien for en uke siden.

Begravelsesseremonien starter i Lund kirke klokka 11.30. Begravelsesfølget vil bevege seg til fots til Oddernes kirke, hvor jordfestelsen finner sted.

Det er i den forbindelse veien blir stengt for busstrafikk.

Veien kan til vanlig kun brukes av busser og beboere som skal til og fra egen bolig.

Bussene som går langs Østerveien vil i perioden veien er stengt, i stedet stoppe i Marviksveien, Østre Ringvei og på Bjørndalssletta.

Leder av felles enhet for operative tjenester i Agder-politiet, Bård Austad, opplyser at politiet vil være til stede for å bistå med trafikkavviklingen.