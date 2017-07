– Vil skape en møteplass

– Vi ønsker å vise hva byrommet kan brukes til, forteller Christina Rasmussen, planlegger i Kristiansand kommune.

Fra 6. juli til 27. august gjøres området i Gyldenløvesgate mellom Kirkegata og Markens om til et sted for arrangementer og aktiviteter.

Allsidige aktiviteter

Området har for anledningen fått navnet «La Rampa - midlertidig byrom», og blant aktivitetene som skal foregå der i sommer finner vi gateyoga, gudstjenester, kunst-workshops og seniordans.

– Vi har hentet innspill fra ulike aktører som holder til i området. De har vært positive, og noen av innspillene får vi til nå i sommer mens andre aktiviteter må vi jobbe videre med senere, sier Rasmussen.

I gatebruksplanen for Kvadraturen er dette området satt av til gågate. I forbindelse med dette er den tidligere nedkjøringsrampa til bibliotekskjelleren tettet igjen, og ingeniørvesenet begynner arbeidet med gågata i september. Frem til da vil altså kommunen at befolkningen skal ta i bruk området.

Margrethe Saga

Møblert møtested

– Aktivitetene er gratis, og er beregnet for ulike aldre. Noe er booket nå, og så håper vi å fylle aktivitetskalenderen etterhvert, forteller Rasmussen.

Området gjøres klart til åpning på torsdag, mens første aktivitet er «gadeyoga» som arrangeres av Kristiansand yogastudio fredag 7. juli. I tillegg til arrangerte aktiviteter, ønsker kommunen at området skal bli et sted hvor folk kan ta seg en pust i bakken.

– Det er et møtested. Vi setter ut ulike møbler, og det blir gratis wifi. Tanken er at de voksne kan sitte og slappe av mens barna leker. I tillegg skal vi få på plass et stort sjakkbrett som folk kan benytte seg av, sier Rasmussen.

Kjetil Reite

Prøveprosjekt

Selv om området kun rigges for en bestemt periode, ønsker kommunen å finne ut av hvordan man kan bruke byen til lignende opplegg andre steder.

– Møblene vi bruker er for eksempel tenkt for gjenbruk. På den måten blir det ikke så dyrt, sier Kristin Søndersrød Ose, arkitekt i Kristiansand kommune.