«Jenta på broa» i kontrollutvalget: – Vil ha svar på hva som gjøres slik at vi ikke får flere slike saker

Fylkesmannen besøkte torsdag kontrollutvalget for å redegjøre for granskningen av barnevernets arbeid med med jenta som sto bak drapet på Sørlandssenteret. Utvalgslederen krever svar på hvilke tiltak som gjøres videre for å endre rutinene.