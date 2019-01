VG: Ingen endringer i abortloven

Det får avisa opplyst av kilder i de fire partiene som onsdag kveld skal ha kommet til enighet.

KrF har kjempet for endringer i paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom, men skal ha tapt kampen i forhandlingene.

Flere kilder åpner for at KrF i stedet kan ha fått gjennomslag for andre tiltak og kampanjer mot det KrF kaller sorteringssamfunnet.

Fosterreduksjon

Ifølge VG ligger det også an til at partiene vil legge fram et felles forslag om å begrense muligheten for å få gjennomført fosterreduksjon, og at KrF dermed skal ha oppnådd en liten seier på abort-området gjennom forhandlingene på Granavollen.

Den fremforhandlede plattformen skal innebære en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, som KrF har fått gjennom. Venstre har fått et betydelig gjennomslag på klima i forhandlingenes innspurt.

Et annet spenningsmoment i forhandlingene er hvor mange og hvilke statsrådsposter KrF kan få. Venstre har i dag tre statsråder.

Har innkalt til møter

Det var TV 2 som først meldte at regjeringsplattformen for en ny firepartiregjering var ferdig forhandlet. Ifølge VG ble forhandlingene avsluttet like etter klokken 21, og det var kun skrivearbeidet som gjensto.

Torsdag ettermiddag klokken 14 er stortingsgruppene og landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF innkalt til separate møter for å ta stilling til resultatet av to ukers forhandlinger om en ny regjeringsplattform.

Solbergs mål

Statsminister Erna Solberg (H) har i mange år hatt som mål å samle de fire ikke-sosialistiske partiene i regjering. Men i 2013 klarte de ikke å bli enige om en regjeringsplattform. Forhandlingene endte med at Høyre og Frp dannet regjering med en samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter valgseieren i 2017 ville ikke KrF ha en ny samarbeidsavtale. Samtidig besluttet Venstre å søke regjeringssamarbeid, og partiet gikk inn i Solberg-regjeringen for ett år siden.