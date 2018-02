KRISTIANSAND: – Nå som politivakta blir stengt på kveldstid og i helger, kan vi gjøre andre ting i stedet for å sitte her. Det vil frigjøres ressurser til mer politiarbeid, sier Jan Terje Skogen, arrestforvarer ved Agder politidistrikt.

Åpningstidene til Kristiansand politistasjon skal fra 1. mars reduseres.

– Fram til nå har vi hatt mulighet til å slippe inn folk på stasjonen døgnet rundt, sier Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand.

Fra å være en døgnåpen stasjon, hvor publikum til enhver tid har hatt mulighet til å stikke fysisk innom på politivakta, reduseres nå åpningstidene.

Må ringe først

Stasjonen får åpningstid fra klokka 09.00 til 18.00 på hverdager og fra klokka 09.00 til 16.00 på lørdager. Søndag vil det være stengt.

– De som nå kommer på døra utenom åpningstida, må ringe 02800. Da kan det tenkes at det vil komme en uniformert politibil og plukke dem opp, og at henvendelsen løses på den måten, sier Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand.

– Hva er begrunnelsen at dere reduserer åpningstida?

– Vi ønsker å binde færre ansatte til skranketjeneste og få flere ut i patruljetjeneste. Dette er et overordnet mål i nærpolitireformen, at vi skal komme til publikum der det er behov – framfor at de skal måtte kjøre til nærmeste politistasjon.

Politistasjonssjefen sier at folk i langt større grad enn tidligere henvender seg til politiet via telefon, nett og sosiale medier framfor fysisk oppmøte.

Uavklart i Arendal

Jan Sverre Krogstad, politistasjonssjef Arendal, forteller at det ennå ikke er avklart hvordan åpningstidene blir ved Arendal politistasjon, som for øvrig vil få navnet Arendal og Froland politistasjon når politireformen realiseres.

I dag er det døgnåpen politivakt i Arendal.

– Vi skal ha et møte med kommunen før dette bestemmes. Ting vil være klart 1. mars, sier han.

– Uproblematisk

Jørgen Kristiansen (KrF), varaordfører i Kristiansand kommune, mener at en døgnåpen vakttelefon hos politiet er viktigere enn at publikum skal kunne møte opp hos politiet døgnet rundt.

– Jeg har ikke fått signaler fra noe hold om at det blir en utfordring at politiet vil endre åpningstidene, kommenterer han.

Ønsket å beholde stasjonene

Forrige uke skrev Fædrelandsvennen at politistasjonene i Vågsbygd og Randesund legges ned og omgjøres til kontorer uten åpningstider.

Både disse tiltakene og den reduserte åpningstida på Kristiansand politistasjon er tiltak som gjennomføres i forbindelse med den nye politireformen.

– Hadde fortjent egne stasjoner

Jørgen Kristiansen har engasjert seg i kampen for å bevare politistasjonene i Vågsbygd og Randesund.

– Dette er to store bydeler der befolkningen hadde fortjent å ha politiet i nærheten. Derfor har jeg kjempet for å beholde stasjonene. Det er mange ordførere som er frustrerte over nærpolitireformen, men politiet må selv fatte beslutninger og svare for sine egne budsjetter. Jeg aksepterer at ting nå blir som de blir, sier varaordføreren.