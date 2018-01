Vil gi 45.000 i året i ti år for å pendle til Kristiansand

I et nytt forslag heter det at fylkesansatte fra Arendal og Aust-Agder skal få 45.000 kroner i året i ti år for å pendle til den nye fylkesadministrasjonen i Kristiansand. Politikerne sier ja eller nei mandag.