KRISTIANSAND: – Kira er rolig, men på vakt, og passer godt på de tre små som hun dier. Nå er det viktig at alle fire får mest mulig ro, slik at moren får tatt seg av ungene på best mulig måte. Derfor har vi stengt Løvehuset for gjester inntil videre, sier en dyrepasser Olav Åsland.

Det ble født fire løveunger, men én døde.

Nye tilskudd til løveflokken i Dyreparken. Foto: Dyreparken

Det er hannløven Mufasa og løvinnen Kira som er foreldrene til de tre små. De fikk også fire løveunger i 2022 som fremdeles er en del av flokken i Dyreparken.

Saken oppdateres