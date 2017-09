«Lydbåndmannen»: Ville heller ha sonet i fengslet

LYNGDAL: Det kommer fram i den nye boka «Da Tina ble drept».

– Jeg er glad for å være i jobb, men synes livet er vanskelig fordi jeg ønsker å gjøre opp for meg i Tina-saken. Det er ikke så lett å komme seg videre, jeg ville heller ha sonet i fengsel og blitt ferdig med det, sier 38-åringen i boka.

Utsagnet omtales av både Lister24 og VG.

Dratt inn i saken

38-åringen var en av fire lyngdøler som for to år siden ble siktet og pågrepet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

Stavangerjenta ble funnet drept på Jæren i september 2000.

De tre mennene ble dratt inn i saken av 38-åringen som tilsto drapet overfor en kamerat våren 2015. Kameraten tok samtalen opp på bånd og kontaktet politiet.

Året etter ble etterforskningen mot alle fire henlagt, og Riksadvokaten mente at det ikke heftet noen mistanke mot dem.

Politiet

– Åpent spørsmål

Psykiaterne som undersøkte 38-åringen, mente han trolig hadde utviklet falske minner om drapet.

Men da forfatter Erlend Frafjord intervjuet lyngdølen i sommer, sto han fast på det han sa til politiet.

– Jeg burde bare ha meldt meg like etterpå og fortalt hva som skjedde, det var galt av meg å vente så lenge, sier han i boka.

Advokat Olav Sylte, som nå representerer to av de tidligere siktede mennene, reagerer ifølge VG på at uttalelsene til 38-åringen gjenfortelles i boka.

– Som jeg skriver i kapittelet, så kom de rettsoppnevnte sakkyndige med konklusjonen de kom med, men så sier samtidig den rettsmedisinske kommisjonen at det eventuelt må avgjøres i retten om det er falske minner, sier forfatter Erlend Frafjord til VG.

Han mener kommisjonen da holder spørsmålet om falske minner åpent.