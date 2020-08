Skal du reise inn eller ut av Norge? Disse koronareglene gjelder nå

Med smitteoppblomstring både i Norge og Europa, skjer det stadig endringer i koronareglene. Her kommer en oversikt over det som gjelder nå.

Koronareglene for reise til og fra Norge er stadig i endring. Seinest mandag anbefalte FHI at ytterligere fire nye land blir røde på grunn av økt smitte. Foto: Christina Stenbek Østtveit

La oss først ta for oss reglene for nordmenn som skal reise til utlandet.

12. august kom beskjeden om at Utenriksdepartement fraråder reiser til alle land som ikke er strengt nødvendig.

Reiseråd gjelder til oktober

Det er likevel gjort noen unntak for noen land og regioner i Norden som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning, men alle oppfordres til å tenke nøye gjennom om man må reise.

Reiserådene gjelder til og med 1. oktober.

Når gjelder karanteneplikten?

Alle som har vært på reise til det som beskrives som et «rødt» land, land hvor det er flere enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, må i karantene i ti dager.

Lista over hvilke land som er røde nå finner du på FHI’s hjemmesider.

Ettersom smittetilfellene av covid-19 øker og situasjonen forandrer seg raskt, er det ingen land som beskrives som grønne – kun gule og røde.

Lista vil bli oppdatert minst hver 14. dag. FHI anbefalte mandag at ytterligere fire land bør bli røde på grunn av økt smitte.

Oversikten over røde og gule land og regioner er fra 15. august. Har du vært på reise fra et av de røde landene, må du i karantene i ti dager. Foto: Illustrasjon – FHI

Hva skjer om jeg reiser til et gult land som blir rødt?

Dersom du har valgt å reise til et gult land og smittesituasjonen forandrer seg underveis slik at landet havner i rød kategori, må du i ti dagers karantene ved hjemkomst til Norge.

Det anbefales å bruke munnbind om du må ta offentlig transport til og fra flyplassen.

Hva skjer om jeg reiser til et land som er omfattet av UDs reiseråd?

Det er ikke forbudt å reise til disse landene, men det frarådes. Utenriksdepartementet opplyser på sine hjemmesider at det å reise til disse landene er i strid med rådene, og at det kan få konsekvenser for reiseforsikringen din.

Besøk ferie og fritidsreiser til Norge

Når gjelder karanteneplikten?

UD opplyser at alle som kommer fra utlandet til Norge må i karantene i ti dager. Unntaket gjelder hvis man kommer fra land som er gule, som tilfredsstiller kravene til FHI om lav smittespredning.

Kan personer i EU/EØS- og Schengen-land komme til Norge?

Ja, personer som er bosatt og har oppholdstillatelse i et EU/EØS- eller Schengen-land kan komme på besøk til Norge nå.

Karanteneplikten gjelder dersom landet man kommer fra er rødt. Man må oppholde seg på et fast sted i karantenetida og dette må dokumenteres.

Tar du imot familiemedlemmer som kommer fra utlandet, holder det med en dokumentasjon fra deg.

Lista over hvilke land som er røde og gule oppdateres minst hver 14. dag. Helseminister Bent Høie presenterte de nye reiserådene under en pressekonferanse 12. august. Her sammen med avdelingsleder i Folkehelseinstituttet Line Vold. Foto: NTB scanpix

Andre innreiseregler

Personer som er EU/EØS-borgere, men som ikke bor fast i disse landene eller et Schengen-land, kan ikke feriere i Norge nå. De kan likevel besøke familiemedlemmer. Dette må dokumenteres ved innreise.

Liste over hvilke familiemedlemmer det gjelder finner du her.

Man kan også komme til Norge dersom man har fått studieplass eller har fått jobb i landet.

Personer som er statsborgere i land utenfor EU/EØS og Schengen kan besøke spesifikke familiemedlemmer i Norge. Karanteneplikten i ti dager gjelder og man må dokumentere oppholdssted. Familierelasjonen må også dokumenteres.

Lista over hvilke familiemedlemmer man kan besøke, finner du her.

Utenriksdepartementet kan ikke dokumentere at man kan mellomlande i andre land på vei til Norge. Besøkende oppfordres til å sette seg inn i reglene for transitt i andre land.

Kan man mellomlande i Norge på vei til andre EU/EØS- eller Schengen-land?

Ja, er beskjeden fra utenriksdepartementet. Kommer man fra land og regioner som er beskrevet som røde, har man kun lov til å oppholde seg i såkalte internasjonale soner på flyplassen under mellomlandingen.

Reisen videre må kunne dokumenteres.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Utenriksdepartementet, regjeringen.no

