Spesialenheten til Vennesla etter politiskyting

Ved 23-tiden mandag kveld ble 51-åringen pågrepet i nærheten av Sandlandsvannet i Vennesla. Mannen ble skutt i beinet under pågripelsen. Foto: Tipser

Spesialenheten for politisaker sender to etterforskere til Agder for å undersøke pågripelsen som endte med at en 51-åring ble skutt i beinet.

