Tang og tare sliter langs Skagerrak-kysten

På grunn av mer grumsete vann og mer slam på havbunnen, har det vært dårlige vekstforhold for tang og tare langs Skagerrak-kysten og i Oslofjorden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tang og tare sliter langs Skagerrak-kysten. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Generelt har tilstanden for algesamfunnene i området vært dårligere de siste fem årene enn i femårsperioden før, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Nå viser resultatene fra overvåkingsprogrammet Økokyst tegn til at utviklingen går i feil retning også på ytre kystområder langs Skagerrak-kysten. Dette gjør at situasjonen kan være mer alvorlig. Tang og tare trenger lys for å vokse. Klimaendringene fører til større nedbørsmengder og mildere vintre, som fører til at flere partikler, mer fargestoffer (humus) og næringsstoffer fra landområdene renner ut i fjorden.

I tillegg kan gradvis økende sjøtemperatur skape ytterligere problemer for de viktige økosystemene.