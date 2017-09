Politiet hadde ikke kapasitet til alt festbråk i natt

KRISTIANSAND: Det sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt.

– Noen ganger blir det løst på andre måter. Vi kan for eksempel ringe til folk og si vi har fått melding om høy musikk. Det hender det er nok, sier operasjonsleder Eivind Formo.

Natt til søndag har vært hektisk, men ikke preget av de store hendelsene. Som vanlig er det for en stor del fyll og fest som har holdt politiet i aktivitet. Her er beholdningen fra politiets twitterkonto.

LYNGDAL: Fyll

00.10: En beruset mann gikk rundt og banket på dører. Politiet tok hånd om ham.

KRISTIANSAND: Bråk

00.21: En mann ble innbragt for å ha forstyrret ro og orden i sentrum.

VENNESLA: Fest

00.20: Politiet fikk klage på bråk fra en fest. Festeieren fikk pålegg om å dempe lyden.

KRISTIANSAND: Beruselse

00.44: En overstadig beruset mann i sekstiårene ble funnet av politiet i området ved Hampa. Han kunne ikke ta vare på seg selv og ble hentet av ambulansen.

ARENDAL: Grøftekjøring

00.51: En bil kjørte i grøfta ved Barbu, og politiet slo fast at alt ellers var OK etter å ha kommet i kontakt med bilføreren.

BORTVISNING: Kristiansand

0051: En mann ble tatt inn og anmeldt fordi han ikke etterkom politiets pålegg om å fjerne seg fra sentrum.

ARENDAL: Trafikkforstyrrelse

Noen hadde satt trafikk-kjegler i veibanen på E 18 ved Longum. Politiet kom og ryddet opp.

ARENDAL: Fall

01.32: En dame ble kjørt til legevakt av politiet etter å ha falt og skadet armen.

KRISTIANSAND: Fyll

01.34: En mann ble innbragt og anmeldt for å ha forstyrret ro og orden.

KVINESDAL: Promillemistanke

01.40: En mann ble pågrepet mistenkt for å ha kjørt bil med promille, men uten førerkort.

LILLESAND: Festbråk.

01.43: Politiet fikk melding om bråkete fest.

KRISTIANSAND: Fyll

01.51: En beruset ble innbragt til arresten for å ha forstyrret roen.

VENNESLA: Bål

01.59: Brannvesenet slokket et lite bål i veibanen ved Omdal i Vennesla. (se egen sak)

ARENDAL: Fyll

02.02: En beruset mann lå i gata. Han ble innbragt.

KRISTIANSAND: Bortvist

02.13: En mann oppførte seg dårlig på et utested og ble bortvist fra sentrum for resten av natta.

KRISTIANSAND: Bortvist

02.22: Nøyaktig det samme som punktet ovenfor.

ARENDAL: Båt forlagt

02.22: En 13 fots plastbåt lå i veibanen på Kystveien ved Arendal. Eieren er ukjent. Vegtrafikksentralen tok seg av båten.

GRIMSTAD: Slag

02.28: En mann ble slått i ansiktet på et utested og skal anmelde slaget til uka.

GRIMSTAD: Bortvisning

02.35: En mann ble bortvist fra sentrum for å ha forstyrret ro og orden.

KRISTIANSAND: Fall

02.37: En beruset mann falt om, men kom seg opp igjen for å bli tatt hånd om av venner.

KRISTIANSAND: Narkotika

02.42: En mann ble pågrepet for besittelse av små mengder narkotika.

TVEDESTRAND: Vold

02.53: En mann sa til politiet at han har blitt slått og sparket, men ville ikke anmelde forholdet.

KRISTIANSAND: Mindreårige

02.48: To gutter i begynnelsen av tenårene ble tatt hånd om av politiet. De skal ha opplyst at de hadde gått ut for å kjøpe seg noe å spise.

MANDAL: Leven

02.57: Ungdommer veltet søppelkasser, og en av dem ble bortvist fra sentrum.

KRISTIANSAND: Pulver

03.00: To pulverapparater ble tømt i en oppgang. Ingen er pågrepet.

MANDAL: Vold

03.02: En mann ble slått ned og skadet i ansiktet. Politiet vet hvem som gjorde det, og forholdet er anmeldt.

KRISTIANSAND: Bortvisning

03.04: En mann ble bortvist fra sentrum etter å ha vist dårlig oppførsel på et spisested.

ARENDAL: Fyll

03.08: Politiet fant en dame som var så beruset at hun måtte hentes av ambulanse.

ARENDAL: Narkotika

03.11: Tre personer ble tatt for besittelse av narkotika.

KRISTIANSAND: Ulydighet

03.37: En mann ble innbragt fordi han ikke hadde etterkommet politiets pålegg om å fjerne seg fra sentrum.

KRISTIANSAND: Slåssing

03.42: Politiet fikk melding om slagsmål ved Rutebilstasjonen. Det viste seg at det var et kjærestepar som hadde kranglet.

HOVDEN: Ropte om hjelp

04.01: Hyttefolk hørte rop om hjelp fra fjellet. De gikk ut og fant en mann som hadde gått seg fast oppe i fjellsida.

– Han hadde gått tur på kvelden, og så hadde han gått seg fast. Ropene ble hørt fordi det var en stille natt, og vi vil takke hyttefolket som hørte ham og gikk ut og fant ham. Han ble kjørt tilbake til sin egen hytte, og var i stand til å ta vare på seg selv, sier operasjonsleder Formo.

FARSUND: Innbrudd

06.26: En mann brøt seg inn i en garasje og forsøkte å stjele en bil. Det klarte han ikke, og forlot dermed stedet. Politiet har ved hjelp av lokalkunnskap klart å oppspore den mistenkte.