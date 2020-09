– Du tenker på det hele tiden. Hva som skjedde og hvorfor det skjedde.

Glenn Ivar Knabenes har vedtatt forelegget han fikk for uaktsom kjøring etter brannbilulykken i Kvinesdal i fjor sommer. Foto: Jacob J. Buchard

Glenn Ivar Knabenes (48) synes det er vanskelig å akseptere at han skal straffes for ulykken som førte til at kollegaen mistet livet.

