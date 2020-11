De vasker som aldri før for å holde smitten unna

Renholderne gjør en livsviktig jobb på sykehusene. Nå vasker de fem ganger så mange rom som normalt.

Tina Nevermo Tønnessen har jobbet med renhold i seks år, men aldri har det vært mer å gjøre enn etter 12. mars. Foto: Anette Os

KRISTIANSAND: Tina Nevermo Tønnessen dytter tralla som er fylt med såpe og desinfiserende midler. Hun har jobbet med renhold i seks år, men aldri har det vært mer å gjøre enn nå.

– Det er mye å gjøre, og jeg merker presset nå. Det er mer å tenke på, som å vaske en ekstra gang over dørhåndtak og kontaktflater som brukes mye. Vi må være veldig nøye, sier hun.

For Tina Nevermo Tønnessen og kollegaene handler alt om å hindre koronasmitte.

Da Norge stengte ned 12. mars, forandret alt seg. Fra å desinfisere i snitt 200 rom per måned økte tallet til over 1000.

Renholderne kan benytte en vaskerobot for å desinfisere rom på sykehuset. Foto: Anette Os

Siden mars har 104 ansatte jobbet med renhold, tekstiltjeneste og klargjøring og oppredning av senger ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Til nå har pandemien kostet sykehuset 6,3 millioner kroner ekstra i forhold til tekstiler og lønn, opplyser sykehuset.

– Noen mener det er lavstatus-yrke

Jobben renholderne gjør er livsviktig, mener enhetsleder Anne Britt Tjelland.

– Denne jobben har aldri vært så viktig som nå, sier hun.

– Uten renholdere ville det vært umulig å drive sykehus. De skal verne både pasienter og andre ansatte mot å bli smittet. Jeg opplever at noen mener renhold er et lavstatus-yrke, men under covid-19 har det endret seg. Før har mange kanskje tatt renholdet på sykehuset for gitt, men det er et fag.

– Vi har mange flinke ansatte som strekker seg langt, sier enhetsleder Anne Britt Tjelland. Foto: Anette Os

Tjelland forteller at de ansatte har stått på siden mars.

– Det har vært en tøff og vanskelig tid. Ikke alle har fått tatt ut ferien sin i år siden vi har behøvd dem her på jobb. Vi har mange flinke ansatte som strekker seg langt, sier hun.

– I dag skal jeg vaske 86 rom. På fredager er det 90. Det er et vanvittig press med tanke på hvor mye man skal rekke over, sier renholder John Audun Michelsen. Foto: Anette Os

Renholder John Audun Michelsen har jobbet med renhold i tre år.

– Etter 12. mars føler jeg meg mye mer presset på tid. Jobben er mye tyngre nå. I dag skal jeg vaske 86 rom. På fredager er det 90. Det er et vanvittig press med tanke på hvor mye man skal rekke over. Jeg kunne ønske vi hadde hatt mer ressurser til renhold, sier han.

Får ros fra kolleger og pasienter

Han understreker at han trives godt i jobben sin.

– Jeg føler at jeg gjør noe nyttig, og folk setter mer pris på jobben vår nå. Jeg merker det på kommentarer fra leger jeg treffer i gangen, og fra sykepleiere og pasienter. Før covid-19 hørte jeg nesten aldri noe, men nå får jeg stadig høre fra andre hvor viktig jobben jeg gjør er. Det betyr mye, sier Michelsen.

Når smittetallene øker, blir renholderne igjen satt på prøve. Selv har han desinfisert rom hvor det har vært en korona-smittet pasient.

– Det føles litt skummelt, for man er jo redd for å bli smittet selv. Men vi har gode rutiner, og da vasker jeg i fullt smittevernutstyr og føler meg trygg sånn sett, forteller han.

– Det er en verdifull jobb, sier renholder Quentin Jacquemier. Foto: Anette Os

Renholder Quentin Jacquemier er ansvarlig for sengevask på sykehuset.

– Det er en verdifull jobb. Den er fysisk krevende, men jeg liker det slik, sier han. Han forteller at han går opp mot 20.000 skritt hver dag på jobb.

Ambulansearbeider Kristian Jortveit Pedersen. Foto: Anette Os

Rett etter 12. mars var det renholdere som vasket ambulansene. Men nå desinfiserer ambulansearbeidere bilen selv dersom det er mistanke om smitte blant pasienter som har vært i bilen.

– Vi må stadig oftere desinfisere bilen. Mange pasienter har symptomer som kan være korona, og da må vi vaske bilen som om de er smittet, forteller ambulansearbeider Kristian Jortveit Pedersen.

Ambulansearbeidere bruker mellom en halvtime og time på å vaske bilen. Foto: Anette Os

De bruker mellom en halvtime og time på å vaske en bil.

– Dersom smittetallene øker veldig i regionen, kan det bli aktuelt å sette inn renholdere på den biten igjen, sier han.

