Alle kan se feilene mine!

FEILENE MINE. Ulempen med å være journalist, det er at alle kan se feilene mine. Jeg vil så gjerne gjøre ting perfekt! Men så bidrar kanskje en litt stressa situasjon til at ting blir feil – på trykk. Til alles beskuelse! Er det litt sånn i livet også, at vi helst vil framstå som perfekte? Til alles beskuelse. Jeg er ikke perfekt. Jeg har mine feil, både som menneske, som journalist og på trykk. Kunsten er ikke å irritere seg over feil vi ikke kan gjøre noe med. Og så beklage når våre feil går ut over andre og endre på feil som kan rettes opp. Det beste med feilene vi gjør, det er definitivt at vi kan lære noe av dem! Ha en fin dag – med noen feil!

