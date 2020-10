Rykket ut på trafikk­ulykke

Moped veltet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

ARENDAL: Klokka 22.58 mandag kveld fikk politiet inn melding om en trafikkulykke i nærheten av Engene kirke i Arendal. Det dreide seg om en moped som hadde veltet.

«Fører våken, tilkjennegir smerter i fot. Politi og ambulanse rykker ut», opplyser politiet på Twitter klokka 23.14.

Elleve minutter senere oppdaterer politiet med at fører er kjørt til legevakt for sjekk, og at det opprettes sak på forholdet.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Arild Sandvik arild.sandvik@fvn.no