Nye Veier planlegger byggestart for to store veiprosjekter i Agder i 2023. Både ringveien rundt Kristiansand og motorvei til Lyngdal kan få byggestart da.

KRISTIANSAND: – De to kontraktene i Agder er viktige elementer i arbeidet med å realisere ny E 39 fra Kristiansand til Stavanger, sier Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland, i en pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Der har veiselskapet oppsummert alle kontraktene som de planlegger å lyse ut i år. De beløper seg til 15 milliarder og omfatter prosjekter over hele landet.

Kontraktene i Agder er på til sammen 8,5 milliarder. Den ene er utbyggingen av Yre Ringvei, mens den andre er motorveien Mandal - Lyngdal.

Ikke avklart

Det er ikke noen garanti for at det blir byggestart neste år. I Kristiansand er for eksempel reguleringsplanen for Ytre Ringvei ennå ikke framlagt for bystyret.

Der blir det garantert debatt om blant annet kryssløsninger på Dalane. Bompengeopplegget har heller ikke kommet til politisk behandling.

I tillegg må det nye stortingsflertallet fortsette med de samme årlige bevilgningene til Nye Veier.

Det er planlagt to bommer på den nye ringveien. Prisene vil være lavere enn prisene i bommene inn til Kvadraturen. Foto: Nye Veier

Framdriftsplan

Men om Nye Veiers tidsplan skulle holde, ser de for seg en slik framdrift og kostnad for de to prosjektene i Agder.

Ytre Ringvei: Byggestart sent i 2023. Anslått verdi på 3,8 milliarder. Annonsering av anbud i november i år.

Mandal - Lyngdal: Byggestart i 2023. Anslått verdi på 4,7 milliarder. Annonsering av anbud i september i år. (prisene er ekskl. moms).

Nye Veier anslår at det vil ta mellom ni og tolv måneder fra prosjektet er utlyst til entreprenøren er klar til å sette i gang.

Stor aktivitet

Det er ikke bare Nye Veier som skal lyse ut store kontrakter i løpet av året. Det samme gjør Statens vegvesen som skal i gang med å bygge ut Gartnerløkka.

Også her er det planlagt byggestart i 2022.