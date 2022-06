AGDER: – Vi får jevnlig en del tips fra bilbransjen selv, og fra bileiere, om at det drives ulovlige verksteder rundt omkring. Tirsdag og onsdag i forrige uke hadde vi en aksjon i Kristiansand, Lillesand og Arendal. Der fant vi seks ulovlige verksteder. Disse ble stengt umiddelbart, sier seksjonssjef Einar Eskilt i Statens vegvesen til Fædrelandsvennen.

Ved flere av de seks ulovlige verkstedene var det pågående arbeid da veivesenet banket på døra.

– Det var flere som jobbet da vi kom, og vi fant motorer, girkasser og bremseskiver der. Det er typiske jobber som utføres på ulovlige verksteder, gjerne i forbindelse med kjøp og salg av eldre biler. Hjul, dekk og bremser er svært viktig for å ha trafikksikre biler, så dette ser vi alvorlig på, sier Eskilt.

– Hvordan ble dere tatt imot?

– Vi har jo en god opptreden og ei god, men bestemt tone. Det de holder på med er jo ulovlig. Så de får klar beskjed om å slutte, eller søke godkjenninger, sier Eskilt.

Mange tips

Det er krav om at alle verksteder, som ikke bare skal brukes til å skru på egen bil, må være godkjent av Statens vegvesen.

På forhånd hadde veivesenet fått mange tips. Noen av dem gikk også på at det ble drevet verksted på private adresser. Dette viste seg derimot ikke å stemme.

– Da vi oppsøkte de adressene, var det folk som drev med hobbyvirksomhet på egne biler, forteller Eskilt.

– Tipsene vi mottar kommer ofte fra godkjente verksteder som har sett seg lei på å bli utkonkurrert av ulovlig virksomhet, sier Eskilt.

Sjekket EU-kontroller og trafikkskoler

Statens vegvesen gjennomførte også 30 stikkprøver av EU-kontroller. To verksteder ble stengt på grunn av manglende kalibrering av utstyr, mens hos tre andre ble det funnet alvorlige avvik.

De sjekket også flere kjøreskolers undervisningsopplegg.

En skole fikk et kursopplegg underkjent, mens tre andre fikk opprettet sak for mangelfull opplæring.

– Dette kontrollerte vi ved at vi var med på langkjøring og satt i baksetet. Da viste det seg at eleven var på et for lavt nivå i forhold til hvor langt vedkommende var kommet i føreropplæringen, sier Eskilt.

– Trafikkskolene har et selvstendig ansvar for å ikke sende elever til oppkjøring før de holder et godt nok nivå. For svake elever bidrar til unødvendig lang ventetid for førerprøver, opplyser han.