Kronprinsessen postet torsdag kveld et innlegg på Instagram-kontoen til det danske kongehuset, der hun skriver at det var et stort ønske som gikk i oppfyllelse da hun torsdag fikk oppleve Preikestolen og «den storslåtte naturen rundt».

Dessverre for kronprinsessen var det tåke på platået under besøket.

– Utsikten skulle etter sigende være helt fantastisk, men været var ikke med oss i dag, skriver kronprinsesse Mary.

Fredag skal hun åpne konferansen «Fremtidens grønne, bæredyktige og klimasikre byer» i Oslo rådhus.

– Kun gjennom samarbeid på tvers av land, fagområder og yrker kan vi sikre at vår vakre klode også i fremtiden kan gi kommende generasjoner muligheten for å oppleve det jeg gjorde i dag, skriver kronprinsessen, før hun legger til:

– Og så gleder jeg meg til å komme tilbake til Preikestolen en gang når utsikten er til å nyte.

50-åringen er gift med Danmarks tronarving kronprins Frederik.

Se hennes Instagram-innlegg her: