KRISTIANSAND: – Vårt formål er å hjelpe flyktningene som kommer her, og like viktig er det å hjelpe dem som fortsatt er i Ukraina. Vi har ikke gitt opp landet. Vi fortsetter kampen, sier Nathalya Pavlyuk.

Hun er styremedlem i nystiftede Ukrainsk organisasjon Agder. Den har foreløpig førti medlemmer, og hver dag blir nye ukrainske flyktninger registrert i Agder og Kristiansand. 218 ukrainere har hittil søkt asyl hos politiet i Agder, og det kommer flere så godt som daglig. Før krigen brøt ut bodde 133 ukrainere i Kristiansand. Blant disse er altså styret i Ukrainsk organisasjon:

Bomber, sult, krig og hat

– Vi føler behov for å gjøre noe for alle ukrainere, både de som er her og de som er i Ukraina og blir utsatt for bomber, sult, krig og hat, sier styremedlem Nikita Labazov.

Den ukrainske animasjonsfilmen «Alva og regnbuedragen» blir vist på Arkivet. Foto: Filmweb

– De store hjelpeorganisasjonene har regler mot å gå inn i krigssoner der det er farlig å oppholde seg. Vi samler inn penger til små organisasjoner helt øst i landet. Der finnes mennesker som er villige til å risikere livet for å hjelpe folk ut av bomberommene og i sikkerhet, sier Natalya Pavlyuk.

Sårbar fase

Søndag er både ukrainere, nordmenn og hvem som helst andre velkomne til Ukrainsk familiedag på Stiftelsen Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

– Det er viktig å ta godt i mot ukrainerne som nettopp er kommet her. De er i en sårbar fase før de blir fanget opp av systemet, sier Arkivets arrangementsansvarlige Birgit Amalie Nilssen.

Med på arrangementet er i tillegg: Barnefilmfestivalen, Many More Films, Redd Barna, FN-sambandet og Flexid.

Den nylagde animasjonsfilmen «Alva og regnbuedragen» er blant hovedattraksjonene for de minste søndag. Den kommer rett fra animasjonsstudioet Image Pictures i det nå krigsherjede Kyiv.

Olena Vorontsova er styreleder i organisasjonen. Foto: privat

Fra sykesenga

– De fleste i Norge vet lite om Ukraina, og på familiedagen vil vi vise fram vår historie, kultur, mat og språk. Jeg som er født i det gamle Sovjetunionen hadde for eksempel ikke ukrainsk på skolen, sier Olena Vorontsova.

Hun er styreleder i organisasjonen, og snakker med oss på teams fra sykehussenga på Kristiansand sykehus. Mandag ble hun brått syk og lagt inn, men hun tenker ikke å la dette stanse henne.

Hjertesak

På familiedagen vil de voksne få presentert smakebiter av ukrainsk kultur, ukrainsk historie og ukrainske tanker. For barna blir det visning av film og solsikkeverksted, blant annet.

Innsamling av penger til hjemlandet er en av hjertesakene for den nystiftede organisasjonen.

– Vi ukrainere er vant til å støtte og hjelpe hverandre. Vi kommer fra et land hvor det har vært mye korrupsjon, så hvis du trengte hjelp var det ikke sikkert myndighetene ville hjelpe deg, sier Natalya.