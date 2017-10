Politiloggen torsdag 19. oktober 2017

LYNGDAL: Kontroll på E 39

10.45–14.45: Det ble skrevet ut 17 forenklede forelegg for fartsovertredelse og 8 for bruk av mobiltelefon under en kontroll i 70-sona på E 39 ved Vatland.

FROLAND: Flere tatt i fartskontroll

12.45–14.45: Up skrev ut åtte forenklede forelegg etter en to timer lang fartskontroll i 60-sona på fylkesvei 404 ved Messel.

RISØR: Bil snurret på E 18

14.31: En bil kjørte inn i midtdelen og snurret rundt på E 18 mellom Akland og Brokelandsheia. Nødetatene ble sendt til stedet. Selv om det på stedet er to kjørefelt i østgående løp, oppstod det noen trafikale utfordringer. Bilgerger på stedet. Bilfører fremstår som uskadet.

KRISTIANSAND: Tyveri av båt

07.53: En båt har blitt stjålet fra Drangsvannene i tidsrommet mellom klokken 14 onsdag og torsdag morgen. Båten er en hvit Fevik 715 med brun stripe og grå kalesje.

KRISTIANSAND: Fyllekrangel

02.38: En person og kranglete person som gikk langs Vågsbygdveien, ble fulgt hjem av politiet.