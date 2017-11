Politiloggen 4. november

– Det har vært jevnt rolig i begge Agderfylkene, sier operasjonsleder Eivind Formo til Fædrelandsvennen lørdag morgen. Men en episode med hærverk på Skilsøy i Aust-Agder, har fått politiet til å se nærmere på saken.

– Det har blitt kastet sykler og en båt på vann, sier Formo.

– I tillegg har personene revet ned trappen ved brygga der MF Kolbjørn legger til. Det ligner en episode vi hadde for noen uker side, så nå har vi opprettet en sak, forteller operasjonslederen.

– Foreløpig har vi ikke tatt noen for forholdet.

Her er resten av nattens/morgentimenes hendelser:

Interessert i nyheter? Få de viktigste sakene i innboksen hver morgen. Meld meg på!

GRIMSTAD: Forstyrret natteroen

07.20: En mann ble anmeldt for å ha forstyrret natteroen. Etter gjentatte klager på høy musikk, ble han anmeldt for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg.

ARENDAL/GRIMSTAD: Mann vandret i veibanen

04.00: En mann ble observert gående i veibanen på E-18. Han var borte da politiet kom til stedet.

FARSUND: Slagsmål

03.37: Politiet fikk melding om slagsmål, men ingen ble skadet. Avventer anmeldelse etter at politiet har vært i kontakt med partene.

FLEKKEFJORD: Slått mann

03.34: En mann ble slått, og forholdet anmeldt. Politiet kjenner identiteten på de involverte, og saken etterforskes videre.

ARENDAL: Sparket i stykker skilt

03.15: To menn ble bortvist fra sentrum etter at de hadde sparket i stykker et skilt. Mennene ordner selv opp med butikken der skiltet hørte til.

GRIMSTAD: Kastet søppeldunker

03.10: Flere menn skal ha kastet søppeldunker på en bil. Bilen fikk bulk, og mennene måtte rydde opp etter seg. En mann ble bortvist fra sentrum for resten av natta.

KRISTIANSAND: Mopedfører stakk fra kontroll

02.31: En mopedfører stakk av fra politiet etter en kontroll på Grim. Fører ble funnet og erkjente å ha kjørt mopeden. Ble anmeldt for forholdet.

LYNGDAL: Slo på vindu

02.17: En beruset mann slo på et vindu, men stakk av før politiet kom til stedet.

TROMØY: Hærverk på Skilsøy

00.17: Politiet fikk melding om personer som kastet flere sykler og en båt i vannet. Båten ble tatt opp, men syklene ligger fortsatt under vann. En trapp ved brygga der MF Kolbjørn legger til, ble også revet ned, og det skal ha blitt utført noe skadeverk på en båt. Politiet har ikke sett noe til dem som skal ha utført hærverket.