Bil trillet i sjøen fra brygge - to kvinner reddet seg ut

GRIMSTAD: Politi og ambulanse har rykket ut til Homborsund brygge, der en bil har trillet i sjøen.

Et vitne på stedet forteller til Fædrelandsvennen at to kvinner satt i bilen.

Det bekrefter operasjonsleder i politiet, Ole Bjørn Kleivane.

– De to kvinnene befant seg i bilen da den forlot bryggekanten. Ei skal ha hoppet ut av takluka, og den andre kom seg også ut av bilen før den kom under vann, sier Kleivane til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennens frilansfotograf på stedet opplyser at bilberger blir sendt til stedet.

– Bilen ligger så dypt at man ikke kan se den fra brygga, sier et vitne.

Like før klokka 18 er bilbergeren framme. En dykker er også på stedet.

Artikkelen oppdateres.