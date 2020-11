Kirke fikk gave på to millioner: – Det gir oss mulig­heter vi ikke har hatt før

Vågsbygd kirke i Kristiansand fikk mandag kveld en stor julegave. Sokneprest Nils Terje Andersen forteller at giveren ønsker at pengene går til barn og unge i bydelen.

Vågsbygd kirke mottok mandag kveld en gave på to millioner kroner. Den anonyme giveren ønsker at pengene skal gå til å bygge felleskap for barn og unge i bydelen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn