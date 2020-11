Får kraftig kritikk for alkoholreklame

Javel Pub la ut en alkoholmeny på sin side på Facebook mandag kveld. Den lå ute noen timer før den ble fjernet. Ledelsen beklager det som skjedde. Foto: Arild Sandvik

Kristiansand kommune sendte torsdag ut en påminnelse til utestedene om at all reklame for alkohol er forbudt. Men mandag valgte et av stedene å legge en alkoholmeny ut på Facebook.

