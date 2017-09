Prognose: KrF kan få drømmerolle tross elendig valg

Prognosen i 22-tiden gir nemlig 86 mandater til de borgerlige og 83 mandater til dagens opposisjon, med Venstre under sperregrensen.

Det betyr at Erna Solberg og Siv Jensen til enhver tid er avhengig av Kristelig Folkepartis støtte i Stortinget for å sitte trygt på sine taburetter. Riktignok har Knut Arild Hareide sagt han ikke ville felle dagens regjering, men han har heller ikke gitt noen garanti for at den blir sittende ut perioden.

KrFs mulig sentrale rolle er et paradoks, i og med at partiet ser ut til å gjøre sitt dårligste valg siden 1930-tallet.

– Jeg tar min del av ansvaret for at vi ikke kom skikkelig igjennom med vårt budskap, sa KrF-lederen da han talte til valgvaken i 22-tiden mandag kveld.

– Vi har vært i bølgedaler før. Vi skal reise oss igjen og komme tilbake med full styrke, sa han.

Borgerlig flertall

Både Valgdirektoratet og TV 2s første prognoser valgkvelden viste relativt klart borgerlig flertall. Men små svingninger i prognosene gir til dels dramatiske utslag. Den første timen etter at valglokalene stengte, duppet Venstre over og under sperregrensen på 4 prosent. Klarer Venstre å ende over sperregrensen, og prognosen slår til for de andre partiene, synes regjeringen å være sikret et parlamentarisk grunnlag og et nært forestående regjeringsskifte å være urealistisk.

Arbeiderpartiet framstår nemlig som valget store taper. Partiet ligger an til å få 27,6 prosent – i så fall det nest dårligste valgresultatet på over 90 år.

– Ap har gjort et sensasjonelt dårlig valg. Det er helt uvanlig at et opposisjonsparti går tilbake på denne måten, sier statsviter Svein Erik Tuastad til NTB.

Høie hyller Erna

Hvis prognosen blir valgresultatet, ser statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ut til å bli sittende som statsminister etter valget, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre får knust sin drøm om å danne regjering.

– Det viser at Erna har blitt folkets statsminister, og at mange ønsker at vi skal fortsette den politikken vi har startet på, sier helseminister Bent Høie (H) like etter klokka 21.

Prognosen ga de rødgrønne partiene, inkludert Miljøpartiet De Grønne og Rødt, mellom 81 og 84 mandater den første timen etter at valglokalene stengte. Alle opposisjonspartiene ligger an til å gjøre gode valg – Senterpartiet kan bli en av valgets vinnere med en oppslutning på hele 10,1 prosent, etter en framgang på 4,6 prosentpoeng – men Ap ligger an til å miste flertallet helt på egen hånd.

Tett rundt sperregrensen

Miljøpartiet De Grønne klarer ikke sperregrensen på 4 prosent.

For Fremskrittspartiet og Høyre er endringene relativt små sammenlignet med forrige stortingsvalg, men partiene ser ikke ut til å bli offer for regjeringsslitasje, ifølge prognosen fra Valgdirektoratet.

For både KrF og Venstre ser samarbeidet med regjeringen ut til å ha kostet.

– Det viktigste for Venstre er at vi kommer over 4 prosent. Det er umulig å si hvor vi kommer til å ende. Det er ulidelig spennende, sa en nervøs Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Katastrofevalg for Ap

For Arbeiderpartiet blir valget en katastrofe i dobbel forstand, om prognosen viser seg å holde vann: Ikke bare gjør partiet et historisk sett svært dårlig valg – det blir heller ikke rødgrønt flertall.

Ap går tilbake 3,3 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden og får en oppslutning på 27,5 prosent, ifølge prognosen.

– Det er fortsatt veldig mange stemmer som skal telles. Det er spenning her, og det er mange partier som ligger rundt 4 prosent. Når kvelden er slutt har vi forhåpninger om å ha et annet valgresultat enn dette, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.