Ny plan fra helsemyndighetene skal få deg opp av sofaen

– Det er en misforstått snillhet å kjøre barna overalt, sier trebarnsmor Hanne Cecilie Jensen. Samtidig får også rulletrapper, fjernkontroller og heiser skylden for at vi blir stadig mindre aktive. Nå vil myndighetene ha oss opp av sofaen – og jobber med en handlingsplan for å få et mer aktivitetsvennlig samfunn.