Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas bekrefter forholdet

NORGE: – Ja, vi er kjærester. Men vi ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier Herman og Amalie til VG.

Amalie Snøløs fra Birkenes ble kjent for det norske folk da hun deltok i tv-programmet «Farmen» i fjor høst. 22-åringen var med helt til finalen i konkurransen, men endte til slutt på en tredjeplass.

Herman Tømmeraas ble superkjendis etter rollen som Penetrator-Chris i tv-serien «Skam».

De to kjendisene har begge en solid følgerskare på Instagram. Tømmeraas følges nå av 1,6 millioner, mens Snøløs har 147.000 følgere.

I januar ble det kjent at Snøløs hadde fått seg jobb som markedskoordinator for Palmesus-festivalen i Kristiansand.

- Jeg tror det blir veldig interessant å jobbe med Palmesus med tanke på suksessen de oppnår. Jeg kan få se fra innsiden og være med å lære. Det setter jeg veldig pris på, skrev Snøløs i en sms til Fædrelandsvennen.

For noen uker siden publiserte Snøløs et reklamebilde der hun og Tømmeraas sitter tett omslynget på en sandstrand. Paret har tidligere publisert bilder av seg selv på Instagram, ifølge Agderposten. Bildene satte fart i spekulasjonene om at de var kjærester, men ingen av dem har bekreftet forholdet før nå.

«Herman og Amalie er blitt kjent gjennom felles bekjente og en stadig større omgangskrets. Det er første gangen de to tar bilder sammen, og de kommenterer ikke sivilstatus i media på nåværende tidspunkt», skrev 22-åringens manager Ketil Stensrud i en epost til Agderposten i februar.