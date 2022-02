– Umulig at folk bare kan forsvinne slik i løse lufta

KRISTIANSAND: – I mitt hode er det helt umulig at folk bare kan forsvinne slik i løse lufta, som i dette tilfellet her, sier Glenn Johnsen i Fædrelandsvennens nye podkast «Hva har skjedd med Raymond?».

Han er halvbror til savnede Raymond Johanssen (40) fra Kristiansand.

– Vi alle ønsker at han skal dukke opp i god behold, men håpet forsvinner litt etter litt. Men det er der. Uansett håper vi at politiet kan finne et svar, sier halvbroren, som til vanlig er bosatt på Østlandet.

Siden kvelden 12. oktober i fjor har det ikke kommet et eneste livstegn fra 40-åringen.

Ingen vet tilsynelatende hva som har skjedd.

Politiet har etterforsket saken de siste fire månedene, uten å komme noe nærmere en løsning.

– Vi holder fremdeles alle muligheter åpne. Det er ingenting som peker seg ut i den ene eller andre retningen så langt, sier Harald Hollerud i Agder politidistrikt.

Hollerud, som er seksjonsleder for etterforsking ved Kristiansand politistasjon, forteller i podkasten om de omfattende søkene som er gjort så langt i saken.

Hør de to første episodene av podkasten «Hva har skjedd med Raymond?» i denne artikkelen eller andre steder du hører dine podkaster.

Raymond Johanssen var innom flere steder på Tangvall om ettermiddagen og kvelden 12. oktober i fjor. Foto: Jacob J. Buchard

Etter timene på Tangvall, ble Raymond Johanssen observert to steder langs Toftelandsveien. Han skal ha gått i østgående retning - mot sin bopel på Volleberg. Foto: Jacob J. Buchard

I 16-tiden ankommer Raymond Johanssen og hunden Pluto Tangvall i Søgne. De går en kjapp tur innom den asiatiske restauranten Tikk Takk Mat. 40-åringen handler på Coop Mega, som ligger i førsteetasjen av Tangvall Torg. Han kjøper ordinære middagsvarer, samt to kilo hundemat og to pakker med røyk. Han går deretter over rundkjøringen på Tangvall og inn på Vinmonopolet. Her kjøper 40-åringen en halvlitersflaske med Vodka. I det samme bygget ligger Coop Extra. Her går Raymond Johanssen inn og kjøper seg to bokser med energidrikk. Raymond Johanssen vender tilbake til Tikk Takk Mat. Her blir han værende helt frem til noen minutter før restauranten stenger klokken 20.00. Klokken 20.15 observerer et vitne Raymond Johanssen med hunden Pluto gående langs Toftelandsveien noen hundre meter fra Tangvall. Klokken 20.22 observerer et annet vitne «en mann med en hund» gående i østgående retning på Toftelandsveien.

I samme tidsrom forsvinner også alle elektroniske spor etter Raymond.

Ble meldt savnet - så dukket hunden opp

Raymond Johanssen ble formelt meldt savnet den 20. oktober av bekymrede familiemedlemmer - over en uke etter forsvinningen.

Samme dagen var en jeger ute med jakthunden sin i Bringeheia-skogen mellom Tangvall og Volleberg på Brennåsen.

– Da jakthunden ble sendt ut på søk, oppførte den seg unormalt. Etter hvert returnerte jakthunden med en annen hund bak seg. Jegeren husket hunden og episoden godt, sier seksjonsleder Hollerud om tipset politiet i etterkant av forsvinningen.

Det var høyst sannsynlig Pluto, hunden Raymond passet på og gikk sammen med kvelden 12. oktober, som jegeren møtte i Bringeheia.

Dagen etter ble Pluto funnet da en kamerat av Raymond Johanssen kjørte opp til boligen hans på Volleberg.

Den savnedes hund, av typen Rhodesian Ridgeback, dukket opp ved Raymond Johanssens bolig den 21. oktober - ni dager etter at sporene etter 40-åringen forsvant. Foto: Politiet

– Der så jeg hunden satt på terrassen. Jeg synes det var veldig spesielt og kontaktet politiet, som kom med en gang, sier kameraten til Fædrelandsvennen.

Hunden bar preg av å ha vært ute i lengre tid.

– Den var full av flått og så generelt medtatt ut, sier Hollerud.

Fire måneder senere, er Raymond Johanssen fremdeles ikke funnet.

