Dyreparken kjører åtte daglige forestillinger

Direktør Per Arnstein Aamot kan pakke ned pleksiglassene. Det blir kun 200 publikummere Foto: Jacob J. Buchard (arkivfoto)

Her er løsningen for årets Sabeltann-forestillinger: Hver halvtime skal 200 publikummere slippes inn – totalt 1600 per kveld. Forestillingen består av tre deler, spilt på tre ulike scener.