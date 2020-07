Produksjonssjef Kurt Tange Jensen i Kristiansand parkvesen holder på skiltet mens Bjørn Harald Sandvik, fungerende soneleder for friområder i Kristiansand kommune, skrur til. Skiltet med «No camping» skal forklare bobilturister i klartekst at plenen på Odderøya ikke er for dem. Foto: Janne Birgitte Prestvold