– Det er for tidlig å si om norgesferie har reddet koronatapet

Campingplassene har sett en positiv utvikling denne sommeren, men det er fortsatt usikkert om norgesferie kan dekke opp for koronatapet.

Dyreparken Bobilcamp åpnet porten 1. juli. Øyvind Eikaas, direktør for overnatting i Dyreparken har troen på at det kan bli fullt. Foto: Elina Hjønnevåg

KRISTIANSAND: – Jeg har tro på at det kan bli fullt, men vi har innsett at vi må innføre forhåndsbooking allerede nå i sommer. Bobilturistene liker å ha det forutsigbart, og det vil vi forsøke å innfri, sier Øyvind Eikaas, direktør for overnatting i Dyreparken.

Dyreparken Bobilcamp åpnet porten 1. juli. Campingen ble bygget på rekordtid, kun tre uker tok det fra beslutningen ble tatt.

Men siden Dyreparken foreløpig har valgt å ha drop-in løsning, har Eikaas ingen peiling på hvor populært tilbudet kommer til å bli.

Bekymret for reiselivsnæringen

Erik Engenes, ansvarlig for den utenlandske markedsføringen i Visit Sørlandet, forteller at campingplassene har stor pågang, men at det fortsatt er ledige plasser.

– Vi har vært veldig bekymret for reiselivsnæringen, men i de siste ukene har det kommet flere turister, sier Engenes.

– Vi har mista så godt som alle internasjonale gjester, særlig tyskerne som vi ser mest av om sommeren, legger han til.

Erik Engenes, ansvarlig for den utenlandske markedsføringen i Visit Sørlandet, var svært bekymret for reiselivsnæringen i sommer. Foto: Victoria Nevland

Dansk kyst og natur turisme har i en undersøkelse fra 2020 sammenlignet bobilturister fra Norge, Sverige, Tyskland og Nederland.

De norske bobilturistene har det absolutt høyeste døgnforbruket av de fire landene.

– Forrige mandag åpnet Norge opp igjen for danske turister, men det kan ta litt tid før de omstiller seg og tar turen utenlands, forteller Engenes.

Både campingplasser og andre bedrifter er fortsatt avhengig av flere norske gjester på Sørlandet. Foto: Elina Hjønnevåg

Fortsatt håp

15. juli blir det bestemt om Norge åpner opp for turister fra utlandet.

– Det er et håp om at vi åpner opp, men vi er så seint i sesongen nå så vi er fortsatt avhengig av norske gjester. På Sørlandet dekker nordmenn over 80 prosent av andelen turister på Sørlandet, forteller Engenes.

– Det er for tidlig å si om norgesferie har reddet koronatapet. Men når det gjelder hotellnæringen i Kristiansand, er nedgangen mindre enn vi fryktet. Denne sommeren er veldig viktig for bedriftene, for at tapet ikke skal bli for stort, sier Engenes.

Daglig leder ved Hamre Familiecamping, Erik Moen forteller at de ligger bedre an enn i fjor, til tross for at de måtte holde stengt i påska og utover.

– Sesongen har gått veldig bra til, men det var mange som reiste i dag. Men i går var det rundt 70 til 80 prosent belegg og det er vi fornøyd med, sa Moen til Fædrelandsvennen tidligere i uka.

– Burde vært tilrettelagt før sesongen begynte

Lars Jøran Oppedal og Stine Engebretsen fra Asker Foto: Elina Hjønnevåg

Tilbake i Dyreparkens bobil-camp møter Fædrelandsvennen noen familiene som har satt seg til rette.

Stine Engebretsen og Lars Jøran Oppedal fra Asker ankom campingen tidlig, i frykt for at det ikke var nok plass. Likevel var ikke campingen helt klart til åpning.

Heldigvis var det bare fem bobiler før dem. Familien fikk landet plassen med sjøutsikt, men førsteinntrykket var ikke helt som forventet.

– Vi reagerte på at det ikke er asfaltert. Alt burde vært ferdig tilrettelagt før sesongen starter, men det er jo forståelig, sier Engebretsen.

Med sine to barn er familien positiv til campen, men påpeker at det er snaut med fasiliteter.

– Her er det bare en parkeringsplass egentlig. Trenger du tilgang til dusj og toalett kan du ikke stå her. En kiosk ville vært topp, men det er et bra utgangspunkt og beliggenheten er fin, sier Engebretsen.

Foretrekker telttur i naturen

Cecilie Wåg og Aksel Wåg fra Nøtterøy har funnet seg til rette i Dyreparken Bobilcamp. Foto: Elina Hjønnevåg

Cecile Wåg og Aksel Wåg fra Nøtterøy har trillet helt siden april. Det er første gang familien tar seg ut på en bobiltur, men har allerede rukket å ha vært innom seks ulike campinger.

Sammen med sine to barn ankom Wåg siste stopp i Kristiansand. Nå nyter familien utsikten utover Dyreparken i solnedgangen.

– Vi synes det er veldig fint her, spesielt for barna, sier Cecilie Wåg.

Likevel så forteller Wåg at familien trives aller best på telttur i naturen.

