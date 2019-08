USA i sorg etter to masseskytinger på mindre enn 24 timer

Først ble 20 mennesker skutt og drept ved et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag formiddag. Et halvt døgn senere ble ni andre drept i et utelivsområde i Dayton, Ohio.

Mannen som åpnet ild mot tilfeldige personer i gaten utenfor flere barer i Dayton, var ikledd skuddsikker vest og hadde med seg ekstra våpenmagasiner, opplyser Daytons ordfører Nan Whaley.

Hun mener at hundrevis av mennesker kunne vært drept i bydelen Oregon hvis politiet ikke hadde reagert så raskt.

På en pressekonferanse søndag sa hun at politifolk som patruljerte området, skjøt og drepte mannen før det hadde gått et minutt. Hun oppga også at 26 personer er såret og sendt til sykehus.

Oregon er et nabolag med mange barer, butikker og gamle mursteinsboliger, og skytingen skjedde like ved en bar kalt Ned Peppers Bar. Området var søndag avsperret, og FBI-etterforskere var på plass.

Politiet forsøker å finne motivet for skytingen. De har ennå ikke sagt noe om mannens identitet.

Flagg på halv stang

Guvernøren i Ohio, Mike DeWine, har gitt ordre om at det skal flagges på halv stang søndag for å hedre dem som ble drept.

Også i El Paso, som ligger i Texas like ved grensen til Mexico, er det stor sorg etter at det som var en vanlig lørdag formiddag i et stort kjøpesenter, endte i en blodig massakre. Mange av kundene var foreldre med barn som var ute for å handle før skolestart.

En 21 år gammel mann er pågrepet og mistenkt. Politiet mener det kan ha dreid seg om hatkriminalitet og kobler et sterkt innvandringsfiendtlig og rasistisk manifest til mannen. Teksten ble lagt ut på nettet minutter før skytingen.

– Anklager Trump

En av Demokratenes presidentkandidater, Beto O'Rourke, som selv kommer fra El Paso, anklager president Donald Trump for å ha bidratt til en økning i antall masseskytinger de tre siste årene.

I et intervju med CNN kaller han presidenten for rasist.

– Han er en rasist og han nører oppunder rasisme i dette landet. Det er ikke slik at det støter våre følelser, det fører til en grunnleggende endring av dette landets karakter, og det fører til vold, sier han videre etter å ha møtt ofre for masseskytingen og helsepersonell ved et sykehus i El Paso.

O'Rourke drev valgkamp i Las Vegas da meldingen om skytingen kom lørdag. Etter å ha ringt hjem, avbrøt han turen og reiste hjem.

Også de andre demokratiske presidentkandidatene, som Joe Biden og Bernie Sanders, langer ut mot våpenlobbyen NRA.

– Dette er sykt. Dette er hinsides alt vi bør tolerere. Vi kan slå NRA. Vi kan slå våpenprodusentene, sa han.

– Feig handling

Trump har kalt masseskytingen i El Paso for en feig handling. Da skytingen skjedde, var kjøpesenteret fullt av mennesker, mange av dem barn og foreldre som var ute for å gjøre innkjøp før skolestart.

En toåring er blant de drepte, og en fire måneder gammel baby er såret, ifølge amerikanske medier.

I løpet av en knapp uke har USA opplevd tre masseskytinger. Forrige helg ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California.

Den 19 år gamle gjerningsmannen skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannens hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.