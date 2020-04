Jente (5) til sykehus etter gokart-ulykke i Vennesla

En jente (5) var involvert i en ulykke med gokart fredag ettermuddag. Speeden låste seg opp og kjøretøyet traff fjellveggen på en anleggsplass. Hun skal ikke være alvorlig skadet.

Politiet gjør undersøkelser på stedet hvor ei ung jente kjørte i en fjellvegg med gokart. Foto: Espen Sand

VENNESLA: – Skadeomfanget er ukjent, men det skal ikke være snakk om alvorlig skade, sier Lars Hyberg, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Klokka 15.45 fredag mottok politiet melding om at et barn hadde vært involvert i en ulykke med gokart.

Mistet kontrollen

Fædrelandsvennen får opplyst fra Agder politidistrikt at stedet for ulykka er på Lomtjønn i Vennesla. En patrulje fra politiet skal ha ankommet rundt 16.05.

Ulykken skjedde på et anleggsområde og politiet har fått informasjon om at barnet skal ha mistet kontrollen over gokarten og kjørt inn i en fjellvegg.

– Speeden skal ha låst seg og gokarten endte opp i en fjellvegg, sier Hyberg.

Det var på denne anleggsplassen i Vennesla ulykken skjedde fredag ettermiddag. Foto: Espen Sand

15 km/t

«Gokarten skal ha maks hastighet på 15 km/t og barnet skal ha brukt belte og hjelm», skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder sier jenta er fem år, og ble kjørt til sykehus med ambulanse.

– AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) ble først varslet, som igjen varslet oss. Vi antar at faren varslet AMK, sier Hyberg.

Operasjonslederen sier politiet har avhørt involverte og opprettet sak på forholdet. Av hensyn til etterforskningen kan han ikke informere ytterligere om hendelsesforløpet.

