– Plutselig raser verden sammen

På et hotellrom i Peru sitter Sara Alfrida Stallemo (20) og nektes utreise grunnet koronakrisen. Foreldrene i Vågsbygd gjør alt de kan for å henne og reisefølget hjem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kjerstin og Hans Hermansen fra Voiebyen har datteren koronafast i Peru. De er mildt sagt utålmodige. Foto: Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: – Jeg unner ingen å være i den situasjonen vi er nå. Man føler seg maktesløs og får ingen tydelige signaler, det er det tøffeste, sier Kjerstin Hermansen til Fædrelandsvennen.

47-åringen fra Voiebyen opplever en mors mareritt. Datteren Sara (20) er «førstereis» på studietur med NLA Høgskolen i Bergen til Peru i fem uker.

Halvveis i feltarbeidet i årsstudiet «Interkulturell kommunikasjon» snudde koronakrisen hele oppholdet i Sør-Amerika på hodet.

– Ekkelt å sitte fast

– Du tror du skal på en vanlig studietur, men plutselig raser hele verden sammen. Det har blitt mange samtaler på nettene, for det er klart de er engstelige. De er usikre på om det går to uker eller fire måneder, for de får ingen svar, sier Kjerstin Hermansen.

Sara Alfrida Stallemo (20) fotografert på hotellrommet i Lima lørdag ettermiddag. Foto: Privat

På et hotell i storbyen Lima sitter 14 studenter og to lærere og forsøker å holde motet oppe.

– Vi befinner oss på et sikkert område hvor vi får mat og vann på hotellet, men det er likevel litt ekkelt å sitte fast her. Vi vet ikke når vi kommer oss hjem, og vi sitter i en veldig usikker situasjon. Aller helst skulle jeg ønske at jeg satt hjemme med familien rundt meg, skriver Sara Alfrida Stallemo (20) i en melding til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Fredag for en drøy uke siden fikk de beskjed av skolen om å komme seg til Perus hovedstad for å ta fly hjem. Men deretter har det vært full stopp.

– Vi får stadig oppdateringer, men de går veldig opp og ned, så jeg har lært meg å ikke tenke altfor positivt for ikke å bli så skuffet. Vi vet at det jobbes med saken, men vi får ikke noe klart svar, så vi vet ingenting, forteller Sara.

Les om koronautbruddet direkte her

– Vi gir oss ikke

– Flere ganger om dagen melder vi både med henne og læreren der nede for å vise at vi jobber hjemmefra og at de ikke er glemt. Vi gir oss ikke, det skjer ikke, sier pappa Hans Hermansen.

Peru stengte grensene 16. mars, men likevel har noen land etter dette lyktes med å sende ned fly for å hente hjem sine borgere.

Kjerstin og Hans Hermansen har tett kontakt med datteren, og jobber på mange fronter for å få fart på saken. Foto: Vegard Damsgaard

– Løsningen er at norske myndigheter kontakter et flyselskap som har landingstillatelse i Lima, for det har verken SAS eller Norwegian, sier Hermansen.

De prøver å påvirke der de kan og har blant annet tatt kontakt med lokalpolitiker Trond Blattmann (Ap), som har et solid kontaktnett sentralt.

– Jeg har fått tilbakemelding fra Jonas (Gahr Støre, partileder, journ.anm.) om at han har sendt henvendelsen videre til UD, som sier det er en sak de kjenner. Jeg tror UD jobber det de kan for å få hjem nordmenn i utlendighet, det er ingen grunn til ikke å sette fullt trøkk her, sier Blattmann til Fædrelandsvennen.

Men lokale medier i Peru melder nå at forsvarsministeren har kunngjort at flyplasser og grenser blir helt stengt fra søndag 22. mars.

– Nå gjelder det å handle raskt

Ronald Mayora Synnes fra Kristiansand er én av to lærere på turen. Han er førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen på Gimlekollen, men underviser også i Bergen.

39-åringen har kone og tre barn på Søm, og de vil ha pappa hjem nå.

Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes fra Kristiansand. Foto: NLA

Synnes forteller på telefon til Fædrelandsvennen at politi vokter gatene, og at de kun får gå ut og handle mat og medisiner én gang om dagen. Etter klokka 20 er det portforbud.

Han sier de er slitne og veldig spent på hva som skjer videre.

– Forsvarsministeren har sagt at grensen skal stenges fra i morgen, og at ingen flere fly vil få dispensasjon for å hente borgere, det bekymrer oss veldig. Én ting er om vi må være her til den 15 dager lange karantenen regjeringen har innført er slutt 1. april, en annen ting er kaoset som kan oppstå etter dette, når mange utenlandske borgere skal ut samtidig. Vi er redd vi må belage oss på flere uker til her nede, sier Ronald Mayora Synnes.

Situasjonen endrer seg stadig. I går trodde de at de kunne bli hentet med fly, men plutselig kom kontrabeskjed.

– Det skjer noe hele tiden, og nå gjelder det å handle raskt, mener læreren.

Bilde fra hotellrommet til Sara Alfrida Stallemo lørdag. Foto: Privat

UD: – Situasjonen er vanskelig

Norge har ikke egen ambassade i Peru, men ambassaden i Chile bistår i saken. De skal ha opplyst at det er 250 nordmenn i Peru, av disse ønsker 200 å komme hjem til Norge.

– Situasjonen i Peru er fortsatt vanskelig og berører borgere fra mange land. Utenrikstjenesten er nå i kontakt med andre nordiske og europeiske land for å få en oversikt over mulighetene som kan finnes for å reise ut av Peru, sier underdirektør og pressekontakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til Fædrelandsvennen lørdag kveld.

Hun minner alle reisende om legge inn sine kontaktopplysninger på reiseregistrering.no. Da kan UD sende informasjon dersom det skjer en alvorlig hendelse.

Ifølge VGs oversikt skal Peru per lørdag kveld ha registrert 263 koronasmittede i landet. Fire personer har omkommet av viruset.