Bygger for opptil 90 millioner foran Spicheren

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er godt i gang med sitt nye byggeprosjekt på Gimlemoen. Navnet er ikke klart, men planen er at bygget skal stå ferdig til studiestart 2021.

KRISTIANSAND: På parkeringsplassen foran Spicheren treningssenter er studentenes nye «velferdssenter» nå i ferd med å reise seg.

– Det er et spennende bygg. Totalt er det snakk om 2733 kvadratmeter, og prislappen er på mellom 80–90 millioner kroner, sier SiA-leder Pål Harv til Fædrelandsvennen.

Senteret blir todelt, og en kombinasjon av helsesenter og studentsenter fordelt på to etasjer og kjeller.

I helsedelen skal et av byens legesentre, med seks, sju legehjemler, flytte inn. I tillegg kommer tannleger, SiAs egen helseavdeling og UiAs avdeling for studenter med behov for tilrettelegging.

– Fastleger og tannleger vil være åpent for bruk av alle. Dette er ikke eksklusivt for studentene, presiserer Harv.

Hvilket legesenter det blir som skal flytte inn vil ikke Harv offentliggjøre ennå.

Den andre delen blir et studentsenter. Her skal SiAs administrasjon med drøyt 20 ansatte flytte over fra «tyskerbrakkene», på baksiden av universitetet.

– Nå får vi samlokalisert oss med helsetjenesten vår. I tillegg blir vi mer tilgjengelige for studentene, for når de skal hente nøkler til studentboligen eller bruke møterom for studentaktiviteter, sier Harv.

– Vi blir mer synlige og mer tilgjengelige, slår han fast.

Harv forklarer at det politiske vedtaket ligger noen år tilbake, da man bestemte seg for å legge til rette for flyttingen av et fastlegekontor. Prosessen skal ikke ha vært særlig komplisert, ettersom man forholder seg til gjeldende reguleringsplan, samt at Statsbygg som grunneier og UiA begge ønsker prosjektet velkommen.

Det har også vært et langvarig ønske fra studentene om å ha fastleger tettere på.

Harv sier at økonomien i SiA er god, og at de ikke vil ha noe problem med å finansiere byggingen. Finansieringen vil bestå av oppsparte penger, eventuelt med et lån på toppen. Men det er ikke helt avklart.

– Med leieinntekter fra legesenteret, tannlegene, Joker-butikken som skal flytte inn og bortfall av egne leieutgifter så kommer vi til å gå cirka i null på driften om noen år. Dette er ikke noe studentene skal betale mye for, sier Harv.

Driften til SiA er basert på semesteravgift, statlige tilskudd og overskudd fra virksomhetene. Blant annet er det SiA som driver Spicheren treningssenter.

– Det viktigste for oss er å ha gode tjenester inn, vi er ikke ute etter å maksimere det kommersielle. Men det må gå rundt, som all annen virksomhet i SiA, sier Harv.

Leder av Velferdstinget i Agder, UiA-student Anna Synnøve Røysland, bekrefter at leger og tannleger på campus har vært et langvarig studentønske.

– Det er noe studentene har jobbet for veldig lenge. Det å ha tilbudet så pass nær studentene, særlig de fra UiA, er mye mer praktisk. De som ikke bor på campus reiser uansett oftere til UiA enn til sentrum, sier hun.

