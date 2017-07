Tre biler i kollisjon på E 39

MANDAL: Politiet meldte om trafikkuhellet klokken 12.15. Åstedet er ti kilometer øst for Mandal, ved Eigneset på Vetnes.

Operasjonsleder Audun Eide opplyser klokken 12.58 at en av de tre bilene skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og forårsaket kollisjonen.

Tilsammen ni personer var i bilene, men det er kun meldt om materielle skader.

03811-tipser

Trafikken sto på stedet, og omkjøring var da mulig via Holum.

Statens veivesen melder like før klokka 14 at veien er åpen for trafikk etter bilberging.