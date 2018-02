Utenlandsk sjåfør stanset og sendt ut av landet

Tirsdag kveld og natt til onsdag gjennomførte Statens vegvesen og politiet en kontroll på vegvesenets kontrollstasjon på Krossmoen langs E39.

24 kjøretøy ble kontrollerte. Sjåføren av ett ble oppdaget idet han forsøkte å forfalske fraktbrevene han allerede hadde med seg. Det viste seg nemlig at sjåføren hadde kjørt flere turer enn tillatt i Norge. Han ble sendt ut av landet mens fisken han fraktet ble stående igjen på kontrollplassen.

Ifølge vegvesenet jobber han for en utenlandsk aktør på kabotasjekjøring i Norge. Statens vegvesen definerer kabotasje som «transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.

Overlast og manglende kjetting

Totalt 124 kjøretøy var innom Krossmoen under kontrollen som varte fra klokka 18.00 tirsdag til 03.00 natt til onsdag. Samtlige sjåfører ble bedt om å blåse i alkometeret. Alle blåste til grønt.

Av de 24 kjøretøyene som ble plukket ut for nærmere kontroll, ble det gitt 15 bruksforbud. Ett kjøretøy ble også avskiltet.

Det ble gitt to gebyr for overlast. Sjåførene måtte laste av gods før de kunne kjøre videre. Ytterligere to gebyr ble gitt for manglende kjetting.

- Det ble en travel kveld for politiet og vegvesenet, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Manglet transportløyve

Ett av vogntogene ble stående igjen på kontrollstedet da det var lenger enn tillatt og et ikke lot seg gjøre å korte inn. Fire vogntogsjåfører måtte sikre containerne sine før videre kjøring.

Ett vogntog lastet med om lag 5000 bæreposer med klær, hadde ifølge kontrollørene store problemer med å holde posene innenfor kjøretøyets bredde.

- Sjåføren må få hjelp av kolleger onsdag for å laste om, skriver vegvesenet i pressemeldingen.