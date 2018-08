Brann-supporter alvorlig skadet etter å ha falt ned i sporet på T-banestasjon i Oslo

En stor mengde fotballsupportere var samlet på T-banestasjonen før kampen mellom Brann og Vålerenga.

– Brann-supporterne kom til T-banen for å komme seg til kampen, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland.

– Da de kom til inngangen ved T-banestasjonen fyrte de opp bluss. Hele området ble røyklagt og brannalarmen gikk. De gikk ned til perrongen som var røyklagt. En person falt der ned foran toget. Det var veldig kaotisk, sier han.

Sarah Sørheim

Person falt ned i sporet

Ifølge Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim, som var på stedet, var en stor gruppe fotballsupportere samlet utenfor T-banestasjonen, der de antente bengalske lys.

Deretter trakk de inn på stasjonen. Det var mye røyk på stasjonen og det ble knuffing på plattformen.

– En av supporterne lente seg mot en T-banevogn og falt ned i skinnegangen. T-banen kjørte deretter videre, sier et vitne til Aftenposten.

Det skal ha vært en Brann-supporter som falt ned på sporet.

Harald Stolt-Nielsen / Aftenposten

Bengalske lys på stasjonen

En video fra hendelsen viser at et større antall personer er samlet på perrongen, og at det er mye røyk fra bengalske lys. Like etter at en T-banevogn har kjørt ut fra stasjonen, oppdager folk at det ligger en person på sporet. De tilkaller da hjelp fra sikkerhetsvaktene.

Politiet kom fort til stedet. Etter hendelsen sto mange supportere igjen og var tydelig preget.

Den skadede ble gitt livreddende førstehjelp av lege før vedkommende ble kjørt til Ullevål sykehus, sier innsatsleder for helse, André Tiller til Aftenposten.

Personen er alvorlig skadet, opplyser Ullevål sykehus.

Sarah Sørheim

Det er kamp mellom Vålerenga og Brann på Intility Arena søndag kveld. Derfor var politiet til stede på Nationaltheatret søndag ettermiddag.

– Det er mange personer på stedet, og vi henter inn vitneforklaringer for å få vite hva som har skjedd, sier Aune.

Klokken 20.17 går togene som normalt forbi stasjonen igjen, men det er avvik i avgangane.

Venter på rapport fra politiet

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier de avventer rapport fra politiet, før de vil si mer om hva som skjedde:

– Vi avventer rapport fra politiet for å få et helhetsbilde av situasjonen. Vi har så langt fokusert på å ha en god dialog med politi, sier hun til Aftenposten.

– Jeg har hørt mye ulikt om det som skjedde og jeg må få full oversikt. Jeg syns ikke at man skal spekulere i hva som har skjedd før dette.