I dag tar Kjell Ingolf med seg Erna hjem til Evje

– Jeg gleder meg til å ta med statsministeren hjem til Agder. Til Kristiansand, hvor vi skal møte politiet og Blå Kors, og hjem til Evje og Hornnes, hvor jeg vil vise fram det gode fritidstilbudet for barn og unge, sier Ropstad selv til NTB.

Tøff kamp

– De neste to og et halvt årene blir en kamp om KrFs overlevelse i norsk politikk, sier Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk til NTB.

Han er overbevist om Ropstad blir applaudert inn som ny KrF-leder på landsmøtet i april.

– Det er en meget stor oppgave som faller på de relativt unge skuldrene til Kjell Ingolf Ropstad. Ingen KrF-leder i moderne tid har vel hatt en så tøff lederjobb som det Ropstad nå tar på seg, mener Selbekk.

Høy pris

Et besøk hos foreldrene hans står også på programmet. Ropstads far Bjørn er ordfører i Evje og Hornnes.

– Jeg regner med at statsministeren og jeg vil kunne gi førstekandidaten i Agder KrF noen gode innspill i valgkampen, sier barne- og familieministeren med et smil.

For det som fortoner seg som en politisk evighet siden, var Solberg 30. juli 2017 på kaffebesøk hjemme hos tidligere KrF-leder Knut Arild Hareides foreldre på Bømlo.

Men Hareide ville i fjor høst felle Solberg – bare for å oppleve at han selv ble felt av partiet.

KrFs splittende veivalg har hatt en høy pris. Flere sentrale skikkelser har forlatt partiet, eller varslet at de vil trappe ned: Hareide er ferdig som partileder og parlamentarisk leder, stortingsprofil Geir Jørgen Bekkevold sier han ikke kan drive valgkamp for denne regjeringen, og KrFU-nestleder Nikolai Skogan slutter.

Samtidig ligger partiet i januar for tredje gang på rad under sperregrensen på meningsmålingene, ifølge snittet til pollofpolls. Solbergs flertall er avhengig av KrF.

Regionalt parti?

Hareides plan var å gi KrF større bredde i håp om å trekke til seg nye velgergrupper. Slik gikk det ikke, og flere i partiets røde leir frykter nå at partiet skal bli smalere og enda mer regionalt sentrert.

– Jeg frykter at veivalget vi har tatt, vil gjøre at KrF kun styrker seg på Sør-Vestlandet og svekkes ellers i landet: et skritt i retning av å bli et regionalt parti, skrev KrFU-leder i Akershus, Simen Bondevik, i Aftenposten før jul.

Samme avis skrev nylig at KrF sliter på Østlandet, blant annet med å stille lister i en rekke kommuner i partiets røde fylker.

Men Selbekk er klar på at det var Hareide som gjorde KrF til et «bibelbelteparti» på Sør- og Vestlandet, fordi partiet falt og falt på målingene under hans ledelse.

– Jeg kjøper ikke at det er veivalget til blå side som avgjør det. Det er heller i hvor stor grad KrFs leder klarer å skape entusiasme rundt partiets politikk, sier han.

Geografisk spredning

Dagen-redaktøren peker på flere forhold som må klaffe for at KrF skal klare å komme over sperregrensen ved valget i 2021.

* KrFs lederskap må også inkludere den røde siden, noe valget av utviklingsminister Dag Inge Ulstein bidro til.

* Partiet må ta geografiske hensyn når ledere velges. Fylkesleder Ingelin Noresjø fra Nordland har meldt seg som kandidat til posten som 2. nestleder.

* KrF må ta eierskap til politikkområder som barne- og familiepolitikken og utviklingspolitikken.

Samtidig har Ropstad fått en vanskelig start, med opphetede abortdiskusjoner og anklager om at han er en mørkemann. Selbekk tror utskjellingen av Ropstad faktisk kan føre til at han får økt sympati.

– En del av kritikken har gått akkurat litt for langt, mener han.