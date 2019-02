Kjøpte ti eneboliger, ni tomter, en barnehage og ei hytte

VENNESLA: – Vi skal selge husene enkeltvis. Her blir det gode muligheter for folk å komme seg inn på boligmarkedet. Spesielt hvis du er litt «handy». Vi ser at det kan være mange førstegangsetablerere som vil kjøpe på Lolandskollen, sier Rolf Tambini til Vennesla Tidende, som først omtalte saken.

Bygda Loland i Øvrebø har 60 fastboende - et tall som kan stige nå som det kommer ti eneboliger og ni tomter for leie og salg.

De ti eneboligene som nå er solgt ble bygget på 60- og 70-tallet, og fungerte tidligere som bolig for ansatte ved Lolandsheimen.

Barnehage

Salget omfatter også et bygg som Blå Kors i dag driver barnehage i, et skogsområde og den velkjente Lolandshytta.

– Barnehagen som ligger der videreføres som før og var en viktig faktor til at vi kjøpte området, sier Tambini til lokalavisen.

Kurt Engen

Kommunen selger

Prisen vil de ikke kommentere før eiendommen er tinglyst. Det er Vennesla kommune som selger.

I april 2016 kjøpte kommunen hele eiendommen fra Blå Kors for 9 millioner kroner, 3,5 millioner under det som da var prisantydningen. Formålet var bosetting av flyktninger.

Men strømmen av flyktninger avtok. Like før 30 personer skulle flytte til Loland, ble forespørselen fra Utlendingsdirektoratet (UDI) trukket tilbake.

Dermed forsvant behovet for boligene, og man bestemte seg for å selge.