KRISTIANSAND: Den nye stiftelsen som ble formelt stiftet 16. juli i fjor, heter BioCosmos Africa. Dette er en søsterstiftelse til den som den godt bemidlede 84-åringen i 2018 investerte 15 millioner kroner i.

I likhet med den første stiftelsen, BioCosmos, skal den nye være en motpol til Darwins utviklingslære.

I stiftelsesdokumentet heter det blant annet:

BioCosmos Africa har som formål å være et ressurssenter for det afrikanske kontinent for å introdusere, presentere og utbre intelligent design som en vitenskapelig teori som et alternativ til naturalistiske hypoteser.

I et intervju i Fædrelandsvennen høsten 2019 sa Einar Rasmussen at hensikten med organisasjonen han den gang brukte 15 millioner kroner på, var å formidle informasjon om livets og universets opprinnelse. Rasmussen forklarer at den nye stiftelsen skal fremme synet på at både universet og det biologiske livet på jorda er skapt, at det står en intelligens bak det hele. På fagspråket kalles dette synet «Intelligent Design».

I et intervju i Kapital 11. februar sier mangemillionæren fra Kristiansand at han ikke har noen tro på at skaperverket kun skyldes tilfeldigheter.

I samme sak i Kapital sier Dag Nordli som er daglig leder og styreleder i BioCosmos Africa, at budskapet deres har møtt større forståelse i Afrika enn i Norge.

– I Norge har vi blitt møtt med skepsis og motvilje. I Afrika har vi blitt møtt med en helt annen åpenhet rundt Intelligent Design, sier han til økonomibladet Kapital.

Det lyktes i helga ikke Fædrelandsvennen å komme i kontakt med Einar Rasmussen.